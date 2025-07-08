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大木作技術保存者許漢珍辭世 文化部將呈請褒揚

中央社／ 台北8日電
重要文化資產保存技術「大木作技術」保存者許漢珍於7月5日辭世，享耆壽96歲。圖／聯合報系資料照片
重要文化資產保存技術「大木作技術」保存者許漢珍於7月5日辭世，享耆壽96歲。圖／聯合報系資料照片

重要文化資產保存技術「大木作技術」保存者許漢珍於5日辭世，享耆壽96歲，文化部將呈請總統明令褒揚。

根據文化部今天發布新聞稿，文化部長李遠表示，許漢珍長期致力於傳統大木作技術，以及廟宇空間木作結網技術傳承，技術精湛，堪稱當代大木作匠師翹楚，文化部將請文化資產局全力協助家屬治喪事宜。

新聞稿指出，許漢珍1929年生，業界尊稱「漢珍司」，師承其父許銅爐，17歲入行，為家族中唯一傳承到漢式傳統大木作主持司阜必備的設計、畫稿、落篙、放樣、現場指揮調度等技術者，為台灣少數的漢式寺廟建築大木作主持司阜。

許漢珍1950年開始從事寺廟興建工作，參與建造、修復約70餘座廟宇，巧妙融合現代鋼筋混凝土建築技術與傳統大木作技術。

2011年起致力於大木作技術傳承推廣工作，由文化部文化資產局及國立成功大學建築學系協助辦理「台灣傳統大木丈篙傳習」、「鋼筋混凝土（R.C.）仿造疊斗式木屋架傳習」、「結網傳習」、「疊斗式大木棟架傳習」等多次傳習課程。

2014年經文化部認定許漢珍為重要文化資產保存技術「大木作技術」保存者，2015年獲頒台南市政府卓越市民獎，2020年榮獲第5屆國家文化資產保存獎。

台南 建築 文化資產 文化部 李遠

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