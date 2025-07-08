大木作技術保存者許漢珍辭世 文化部將呈請褒揚

新北市土城區昨天發生驚悚的當街凶殺案，46歲謝男疑不滿妻子不讓其看小孩，加上妻子申請保護令，竟當街砍殺妻子小姨子致死。謝男犯案後逃逸在彰化伸港落網。檢察官今早將進行相驗，釐清2名死者確切死因。 回顧這起凶殺案，46歲的謝男目前無業，有多次家暴妻子張女的記錄，夫妻感情長期不睦，張女也申請保護令。謝男前天到張女住家搬東西，因摔破存錢筒發生爭執，警方獲報到場將謝男依違反保護令移送，新北檢昨天上午複訊後將謝男飭回。 不料雙方昨天上午開完庭後，謝男竟懷恨在心開車至張女土城住處，見妻子騎機車載小姨子出現，開車將2人撞倒，隨後持預藏主廚刀和鋁製短球棒，先狂刺小姨子後再對妻子揮刀行凶，張女及小姨子當場失去呼吸心跳倒臥血泊，送醫後仍因失血過多不治。

2025-07-08 11:23