為建中樂旗聯隊授旗 總統：別怕麻煩把冠軍盃帶回來

總統賴清德今天為8月將赴印尼參加世界樂旗大賽的建中樂旗聯隊授旗，總統也依照建中傳統，以「學長」的身分，為學弟加油打氣，「學弟不要怕，學長在這裡」。他請大家不要覺得麻煩，把冠軍盃帶回來就對了。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安陪同下，接見建中樂旗聯隊赴印尼WAMSB世界樂旗大賽的學生們並授旗，總統致詞時表示，現場除了建中的學生外，還有其他來自17所學校樂旗隊精英，剛剛的表演雖然是牛刀小試，但已經為總統府帶來足夠的震撼，表現非常精彩，祝福大家旗開得勝、馬到成功，為台灣爭取最好的榮譽。

總統分享，前年7月他曾經到建中樂旗聯隊操練的現場，幫即將出賽的學生們加油打氣，當時學生們在夏天酷熱的陽光下，反覆練習，雖然個個都滿身大汗，但為了使演出更加完美而努力堅持著，讓他印象非常深刻。

總統提到，「辛苦的練習也獲得豐碩的成果」，建中樂旗聯隊不僅創下隊史最高分的成績，一舉奪下榮譽金獎、最佳旗隊冠軍、最佳指揮亞軍等多項榮譽。優秀的表現不只獲得國內外高度肯定，也為台灣在國際舞台上爭取到最高的榮譽。

總統期許學生們在這次國際賽事中，透過技藝交流，代表台灣與世界交朋友，展現國民外交的實力。總統並感謝農業部協助媒合產業團體以及在地優秀廠商，提供學生們訓練上的物資協助。

最後，總統祝福大家旅途平安，不要忘記享受當下的演出，盡情展現自己，這個夏天一定會成為大家人生中難以忘懷的一個夏天，也請大家不要覺得麻煩，「就把冠軍盃帶回來就對了」。

建中樂旗聯隊指揮盧昊廷代表致詞表示，誠摯感謝總統百忙之中撥冗出席、親自授旗，替大家出發前加油打氣。繼第40屆在美國西維吉尼亞州世界樂旗大賽勇奪亞軍，並創下隊史最高分的佳績後，今年8月即將前往印尼雅加達，與世界各國的樂旗勁旅切磋機交流。

他指出，為了這次比賽，廣邀各校樂旗好手共同組成聯隊，期盼再度為台灣爭光再創佳績，願這4個月的汗水與付出能成為大家一輩子驕傲的回憶。

總統準備了帆布包與台灣造型的頸枕，象徵著台灣是每一位學生的靠山，總統致贈頸枕時說，「台灣當你們的靠山，也請你們為台灣打拚」。

最後總統授旗給建中樂旗聯隊，依照傳統對聯隊學生代表們說：「學弟不要怕，學長在這裡」，學弟們齊聲喊出「謝謝學長、謝謝總統」。