快訊

iPhone無法安裝App原因「藏一警訊」！Apple官網教5招解決

學界AI人才大流失 美博士生進企業年薪是指導教授5倍

獨／立委鄭正鈐遭控欠千萬開庭要求不准旁聽 法官：不是推法庭直播？

為建中樂旗聯隊授旗 總統：別怕麻煩把冠軍盃帶回來

中央社／ 台北8日電

總統賴清德今天為8月將赴印尼參加世界樂旗大賽的建中樂旗聯隊授旗，總統也依照建中傳統，以「學長」的身分，為學弟加油打氣，「學弟不要怕，學長在這裡」。他請大家不要覺得麻煩，把冠軍盃帶回來就對了。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安陪同下，接見建中樂旗聯隊赴印尼WAMSB世界樂旗大賽的學生們並授旗，總統致詞時表示，現場除了建中的學生外，還有其他來自17所學校樂旗隊精英，剛剛的表演雖然是牛刀小試，但已經為總統府帶來足夠的震撼，表現非常精彩，祝福大家旗開得勝、馬到成功，為台灣爭取最好的榮譽。

總統分享，前年7月他曾經到建中樂旗聯隊操練的現場，幫即將出賽的學生們加油打氣，當時學生們在夏天酷熱的陽光下，反覆練習，雖然個個都滿身大汗，但為了使演出更加完美而努力堅持著，讓他印象非常深刻。

總統提到，「辛苦的練習也獲得豐碩的成果」，建中樂旗聯隊不僅創下隊史最高分的成績，一舉奪下榮譽金獎、最佳旗隊冠軍、最佳指揮亞軍等多項榮譽。優秀的表現不只獲得國內外高度肯定，也為台灣在國際舞台上爭取到最高的榮譽。

總統期許學生們在這次國際賽事中，透過技藝交流，代表台灣與世界交朋友，展現國民外交的實力。總統並感謝農業部協助媒合產業團體以及在地優秀廠商，提供學生們訓練上的物資協助。

最後，總統祝福大家旅途平安，不要忘記享受當下的演出，盡情展現自己，這個夏天一定會成為大家人生中難以忘懷的一個夏天，也請大家不要覺得麻煩，「就把冠軍盃帶回來就對了」。

建中樂旗聯隊指揮盧昊廷代表致詞表示，誠摯感謝總統百忙之中撥冗出席、親自授旗，替大家出發前加油打氣。繼第40屆在美國西維吉尼亞州世界樂旗大賽勇奪亞軍，並創下隊史最高分的佳績後，今年8月即將前往印尼雅加達，與世界各國的樂旗勁旅切磋機交流。

他指出，為了這次比賽，廣邀各校樂旗好手共同組成聯隊，期盼再度為台灣爭光再創佳績，願這4個月的汗水與付出能成為大家一輩子驕傲的回憶。

總統準備了帆布包與台灣造型的頸枕，象徵著台灣是每一位學生的靠山，總統致贈頸枕時說，「台灣當你們的靠山，也請你們為台灣打拚」。

最後總統授旗給建中樂旗聯隊，依照傳統對聯隊學生代表們說：「學弟不要怕，學長在這裡」，學弟們齊聲喊出「謝謝學長、謝謝總統」。

印尼 外交 建中 潘孟安 總統府 賴清德

延伸閱讀

美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

林佳龍：台灣總統直選確立兩岸對等存在 互不隸屬

非常不爽普亭！川普向澤倫斯基保證「增加對烏克蘭軍援」

朱立倫指賴總統為台獨扭曲史實 民進黨反批政治操作

相關新聞

衝突中怎實踐「和平」？龍應台基金會邀6國際行動者齊聚台灣

世局緊張的2025年，正逢龍應台文化基金會成立20周年，基金會甄選出6名「國際和平行動者」 （Taiwan Peace Fellows），這6名行動者都來自民間，有人為烏克蘭戰火中的孩童設計心理重建方案，有人深入以巴對話前線，有人協調中東沙漠國家的水資源共享，也有人透過紀實劇場喚醒被壓抑的歷史創傷與跨代記憶。6人展開為期3周的駐訪交流與公共對話。

土城男違反保護令飭回當街殺妻 家屬慟：該收押

新北市土城區昨天發生驚悚的當街凶殺案，46歲謝男疑不滿妻子不讓其看小孩，加上妻子申請保護令，竟當街砍殺妻子小姨子致死。謝男犯案後逃逸在彰化伸港落網。檢察官今早將進行相驗，釐清2名死者確切死因。 回顧這起凶殺案，46歲的謝男目前無業，有多次家暴妻子張女的記錄，夫妻感情長期不睦，張女也申請保護令。謝男前天到張女住家搬東西，因摔破存錢筒發生爭執，警方獲報到場將謝男依違反保護令移送，新北檢昨天上午複訊後將謝男飭回。 不料雙方昨天上午開完庭後，謝男竟懷恨在心開車至張女土城住處，見妻子騎機車載小姨子出現，開車將2人撞倒，隨後持預藏主廚刀和鋁製短球棒，先狂刺小姨子後再對妻子揮刀行凶，張女及小姨子當場失去呼吸心跳倒臥血泊，送醫後仍因失血過多不治。

災防辦科長涉仲介密醫打鳳凰電波 政院：尊重司法勿枉勿縱

刑事局智財偵查大隊偵辦犯罪集團私自進口未經許可的醫美儀器及藥劑，再租借給多間醫美診所使用，包含鳳凰電波、海福音波拉提等熱門醫材，行政院災害防救辦公室科長洪明全也驚傳涉案。政院指出，已啟動調查程序，並將其調離主管職，後續將尊重司法原則，毋枉毋縱。

照片看歷史／1956年尼克森訪台結束 蔣中正送機

1956年7月8日，時任美國副總統尼克森夫婦結束訪華行程，時任總統蔣中正暨夫人蔣宋美齡下午親自至松山機場送別，尼克森夫婦於離開官邸，蔣中正與外交部長葉公超陪同尼克森乘坐第一輛禮車，蔣宋美齡、副總統譚祥，陪同尼克森夫人乘坐第二輛禮車於1時55分抵達松山機場，禮車由中山北路及中正路通往松山機場，沿線市民一早排列街頭，家家戶戶並懸出國旗，以歡送此位遠道而來的嘉賓。尼克森坐車經過時，曾數度下車與歡送市民握手道好。

當十二夜變無期徒刑 零撲殺的「三輸」困境

台灣零撲殺修法10周年，終止動物收容所十二夜安樂死悲劇，卻釀收容爆量，最慘的台南，30犬同籠關到老死；路上遊蕩犬成群頻釀傷人車禍，也成野生動物新天敵，石虎即使上了「躲狗課」，野放仍難逃犬殺。

不能公布姓名？林淑芬嗆衛福部搞不清狀況 成「狼醫幫凶」

社福衛環委員會召開第19次全體委員會，議題核心聚焦在狼醫事件上，立委痛批衛福部避重就輕，一直把重點放在法源問題、法源依據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。