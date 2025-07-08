災防辦科長涉仲介密醫打鳳凰電波 政院：尊重司法勿枉勿縱

刑事局智財偵查大隊偵辦犯罪集團私自進口未經許可的醫美儀器及藥劑，再租借給多間醫美診所使用，包含鳳凰電波、海福音波拉提等熱門醫材，行政院災害防救辦公室科長洪明全也驚傳涉案。政院指出，已啟動調查程序，並將其調離主管職，後續將尊重司法原則，毋枉毋縱。

刑事局智財大隊接獲檢舉，指上溢國際公司未經許可，低價輸入鳳凰電波醫療器材，賣給知名「嘉仕美」等10餘間醫美診所，診所再以每針10萬元高價，替客戶施打，且探頭還重複使用。

檢警6日搜索約談上溢國際黃姓4兄弟共12人到案，包括仲介密醫的行政院災害防救辦公室科長洪明全，台北地檢署複訊後依詐欺罪命洪明全20萬交保，黃家4兄弟聲押。

針對行政院洪姓科長個人涉及違法案件一事，政院人士表示，政院已啟動調查程序，並將其調離主管職，此案目前仍由檢調單位偵查中，政院將本尊重司法的原則，毋枉毋縱，俟有結果後權責單位會立即給予適當處理，絕不會影響相關業務推動。