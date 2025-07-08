擴大碳盤查對象500家事業 4份指引最快本週公布

環境部今年初宣布擴大碳盤查對象約500家，為協助企業碳盤查，設計服務業、大專校院、醫療院所及運輸業等4份盤查指引，最快本週公布；並再次強調現階段擴大碳盤查對象不用查驗、也不用繳碳費。

環境部今年初正式公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，明年開始，包括用電量高、用油或其他化石燃料多的服務業、運輸業、醫療院所、大專校院及中小型製造業等，應於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄；預估增加約500家事業。

環境部為協助擴大碳盤查對象執行碳盤查，針對服務業、大專校院、醫療院所及運輸業設計4份指引，目前已在最後階段，預計最快本週正式對外公布。

環境部表示，擴大碳盤查對象的盤查重點主要都集中在範疇一和範疇二，也就是直接排放量及用電量，特別是用電量，通常占擴大碳盤查對象排放量的80%到90%。

另外包括空調機、冰水主機等大型設備以及車輛冷媒的灌充，冷媒雖然量少，但溫室氣體全球暖化潛勢（GWP） 值高，仍需納入計算；若是燃油車輛也可透過加油單據登錄。

措施宣布之初，有醫院擔心醫療廢棄物是否也需納入計算。環境部說明，如果醫療院所在其場域內有自行處理設施（例如燃燒），且該處理過程涉及燃料使用，才會計算在內；倘若委託外部的事業廢棄物處理單位進行處理，則該排放量將由處理單位計算，不屬於醫療院所的責任。

環境部提到，預計在7月中下旬開始舉辦說明會，以收集各單位在執行上的問題與意見，最快9月將開放讓大家上網試行填報。

環境部強調，就擴大盤查對象而言，現階段不須查驗、也沒有要收碳費。