武打小生李小飛離世...明告別式 首曝光與兒共創歌曲

曾演出「鹿鼎記」、「大地勇士」、「街頭小霸王」等影視作品的武打小生李小飛，上個月24日因病離世，享壽76歲，告別式明天（8日）上午8時在新竹市生命紀念園區追思園舉行，家屬原打算低調辦理，不過消息曝光，家屬選了李小飛拍攝鹿鼎記時的劇照，作為人生最後照片，希望將帥氣印象留在粉絲心中。

李小飛出身軍旅，年輕時曾任海軍陸戰隊，退伍後投身演藝圈，以俊朗外型與俐落身手迅速走紅，是1970、80年代台語動作片的重要代表人物，代表作包括「大地勇士」、「街頭小霸王」、「錯誤的第一步」、「人肉戰車」等，不僅締造票房佳績，更成為一代影迷的青春記憶。

不過，李小飛於今年農曆初二因病送醫後，確診肝癌三期，即便住院，李小飛仍不斷關心一首與兒子合力創作的歌曲「有你的陪伴」；這首歌曲由他親自填詞、兒子譜曲，靈感來自早期代表作「誰來陪伴我」，以親情為主題，是他最想完成的「生命告白」。

家屬指出，病情惡化後，李小飛雖插管無法言語，但眼神中仍對這首歌懷抱期待。遺憾的是，歌曲尚未正式發表，成為父子間未竟的心願。據了解，明天告別式將播放「有你的陪伴」，也是這首歌首次對外曝光。