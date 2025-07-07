不能公布姓名？林淑芬嗆衛福部搞不清狀況 成「狼醫幫凶」

社福衛環委員會召開第19次全體委員會，議題核心聚焦在狼醫事件上，立委痛批衛福部避重就輕，一直把重點放在法源問題、法源依據，狼醫只要沒有判刑定讞，仍可以繼續行醫。衛福部今年1月、5月都提出承諾，會在時間內建置「狼醫查詢平台」，至今卻無實質進度。

立委林淑芬表示，醫師性騷擾事件頻傳，衛福部卻毫無作為，今年1月曾公開承諾3個月內完成狼醫平台研議，5月承諾1個月內規畫「狼醫查詢平台」，皆已跳票，讓民眾對政府失去信心，就醫也沒有保障，是否醫醫相護、對狼醫輕輕放下，質疑到底什麼時候會有新進展。

衛福部長邱泰源說，在沒有判決之前，只能做無罪的推定，若要公布狼醫資訊，一切都應該在法規之下進行，所以才強調法源依據。目前衛福部正與司法院討論，研議能公開的部分；衛福部已發文地方衛生局，只要有不正當行為或違背醫學倫理，經相關單位認定就可以移送懲戒，希望達到各界期望。

林淑芬指出，如果狼醫有空間躲藏，代表制度出了問題。既有的醫事查詢系統連醫師有沒有執照都無法驗證，資料放上平台都要經醫師本人同意，這沒有意義，合格的醫師查不到，不願意被查詢的醫師不想放上資料，衛福部一直用個資法阻卻醫師能不能被查詢，現有的平台等於沒有意義。

「醫事司應負起最大責任，無法查詢醫師是否合格或不合格的系統，不使人笑掉大牙才怪。」林淑芬怒斥，衛福部從部長到醫事司都「搞不清楚」到底民眾在意的知情權是什麼，一直以兼顧醫師個人資料保護為由，不願意告訴民眾醫師正移送懲戒。

林淑芬說，精神科醫師孔繁錦性侵未成年病患、新竹國泰心臟科醫師紀孟宏猥褻未成年女童，這些事件都已經上了媒體，衛福部的網站卻都查詢不到。依兒少法規定，醫療人員性騷未成年者可以公布姓名，衛福部卻沒有公布資料，根本是幫凶。

有關查詢平台，以及醫師何時停止執業要制定流程，社福衛環委員會主席劉建國請衛福部一周內提出檢討報告。衛福部承諾，會盡速在一周內提出完整作為，再向衛環委員會報告。