外交部：德州洪災無台灣人受影響 願提供當地協助

美國德州中部豪雨洪災目前已造成70多人喪生。外交部今天表示，目前沒有台灣人傷亡或受困，駐休士頓辦事處代表政府向德州政府表達哀悼及慰問，強調台灣願意提供相關協助。

美聯社報導，德州中部洪災嚴重，其中克爾郡基督教女童軍夏令營「神秘營」（Camp Mystic）遭山洪沖毀，小屋從地基上被沖走。當地警方指出，5日下午以來，搜救人員在神秘營和其他年輕人營隊所在的克爾郡找到16具遺體，當地罹難總數59人，包括21名兒童。

外交部上午透過新聞稿指出，第一時間即指示駐休士頓辦事處瞭解是否有台灣人受到影響，並代表政府向德州政府表達哀悼及慰問，強調台灣政府至願提供相關協助。

外交部說明，據駐休士頓辦事處掌握消息，目前沒有台灣人因風災傷亡或受困。外交部與駐處將密切關注後續情形，並持續與德州相關部門保持聯繫並提供必要協助。