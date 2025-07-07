影／台南海線消防分隊斷電、斷網 原市區分隊北上支援國軍也加入

中颱丹娜絲強襲，台南市消防局勤務指揮中心電話被打爆，主任陳明辰指出，昨晚迄今14條線路沒停過，同仁鎮守崗位，不斷交派任務給各地分隊；但因北門、佳里、七股等分隊也斷電、斷網，不易聯繫，中心已加派原台南市區分隊北上支援。

陳明辰受訪說，颱風昨晚不斷向東北斜切，曾文溪以北的溪北地區陸地受創較台南市原市區範圍更嚴重，許多外勤同仁迄今徹夜不眠，不斷協助疏散、撤離十分辛苦，區公所請求軍方支援，國軍部隊已經出動；但有些地方道路受阻，分隊出勤受到影響。

陳明辰舉例，原僅需要數分鐘即可趕抵的地方，因路樹、電線桿影響動線，分隊要花數十分鐘才能趕到；加上北門、佳里、七股等好幾個海線分隊斷電、斷網，難以派遣聯繫，要改用無線電呼叫，或請原市區分隊北上支援，目前救援任務持續進行中。

網友lu___1217今天上午9時許在threads分享新營萊爾富慘況，只見整個超商四周玻璃都被颱風吹毀，網友討論指「成了最通風的超商，這個要修復要等幾周了」、「應該跟公司通報，先把貨轉移去最近的其他門市」、「有夠誇張的」。

基層消防員表示，這是在台南看到最嚴重的風災，自暴風圈昨晚8時許觸陸開始到早上9時許不間斷出勤救護；往柳營奇美醫院的路上沒有光源，路上都是障礙物，用超慢速「滑」到醫院，急水溪橋上視線為0，踩了油門不知道有沒有在行駛，頭很暈、很像空間迷失。

消防員表示，開救護車一直覺得會出事，一翻車就會掉下急水溪，他能做的就是安全駛離後，用無線電喊也會行經這裡的救護車務必注意安全，送醫路上差點撞到垂落電線。

消防員指出，聽說市區的公園91和南門91也來北台南支援，風勢過後，民眾開始整理家園，幫忙移除路上招牌、散落物，開始出勤創傷案件，高救隊（高級救護隊）去了新營、柳營、鹽水、後壁、六甲等地到處支援。

消防員說，大家沒有臭臉，大家都很累，邊唸邊出勤，回來繼續講幹話，然後再出勤，無限循環，夥伴都平安，接下來災後復原才是最累的。另名消防員則分享，災情亂成一團，出勤車輛卡住的卡住，受損的受損，外勤兄弟們真的是冒著生命危險在出勤。