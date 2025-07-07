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海地外長蔣伯狄首度訪台 聚焦深化長期友好關係

中央社／ 台北7日電

外交部表示，海地外長蔣伯狄今天率團來台訪問，這是他首度來台訪問，將於明天晉見賴總統，蔣伯狄訪團此行聚焦增進兩國互動交流，深化長期友好合作關係。

外交部上午發布新聞稿指出，海地共和國外交部長蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）應政府邀請，於7日至11日率團來台訪問，團員包括部長夫人戴恬娜（Tatiana Florencio Silva Jean-Baptiste）、部長辦公室主任介迪（Claude Jeudy）等5人，外交部政務次長陳明祺今天上午代表政府前往機場接機，表達誠摯歡迎之意。

外交部說明，此行是蔣伯狄首度來台，旨在傳達海地政府對兩國邦誼的重視。總統賴清德訂於8日接見蔣伯狄伉儷一行，另為強化台灣與海地在各領域的合作與交流，蔣伯狄將拜會外交部長林佳龍就雙邊合作與共同關切議題交換意見，並接受林佳龍夫婦款宴。

外交部表示，蔣伯狄訪團也將參訪南部科學園區、奇美醫院、國立故宮博物院及台北101大樓等，另將與海地在台獎學金生見面，關懷學子們在台就學及生活情形。

外交部說，台灣與海地建交已69年，邦誼篤睦，雙方在社會安全、農業永續發展、公衛醫療、教育等領域密切合作且成效卓著。蔣伯狄一向堅定支持台海邦誼，包括今年5月曾致函世界衛生組織（WHO）幹事長，支持我國以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。蔣伯狄訪問團此行旨在增進兩國互動交流，有助持續深化雙方長期友好的合作關係。

外交部 林佳龍 海地

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