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使用鼻胃管5大疾病排名 今年第一季失智症上升 健保署：值得關注

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署統計，近4年來，申報鼻胃管病人5大疾病排名沒有變動，但今年1至3月統計，失智症上升至第1，往年未排入前5名的腦梗塞進入第4。健保署表示，排名變化可能受人口老化、季節等因素影響，仍須觀察後續一整年情形。本報資料照片
衛福部健保署統計，近4年來，申報鼻胃管病人5大疾病排名沒有變動，但今年1至3月統計，失智症上升至第1，往年未排入前5名的腦梗塞進入第4。健保署表示，排名變化可能受人口老化、季節等因素影響，仍須觀察後續一整年情形。本報資料照片

衛福部健保署統計，民國113年全國仰賴鼻胃管進食近40萬人，反映高齡社會下，吞嚥困難者日益增加。其中申報鼻胃管病人前5大疾病，分別為腦血管疾病後遺症、失智症、呼吸衰竭、肺炎及其他敗血症。近4年來，5大疾病排名沒有變動。但今年1至3月統計，失智症上升至第1，往年未排入前5名的腦梗塞進入第4。健保署表示，排名變化可能受人口老化、季節等因素影響，仍須觀察後續一整年情形。

健保署今年1至3月統計，申報鼻胃管病人前5大疾病，失智症為第1名，人數2萬9373人，其次為腦血管疾病後遺症2萬9041人、呼吸衰竭1萬7861人、腦梗塞1萬6531人、肺炎1萬2530人，往年未排入前5名的腦梗塞進入第4名。

健保署醫務管理組科長黃瓊萱說，超高齡化社會下，失智者逐漸增加，相對使用鼻胃管人數也增加，但該統計僅今年第一季，很難說趨勢已有改變，但失智者使用鼻胃管情形確實值得關注；腦梗塞進入前5名應有今年1、2月正值冬季的季節性影響，仍須觀察一整年情形。

另，健保署統計，留置鼻胃管年齡分佈，以高齡長者為主，113年來說，61至65歲2萬4420人、66至70歲2萬9462人、71至75歲3萬4721人、76至80歲2萬8900人、81歲以上9萬3784人，人數隨著年齡增加而有上升趨勢。其中留置鼻胃管3個月以上，以81歲以上4萬1453人最多。

健保署統計，113年使用鼻胃管患者所處的醫事機構，以區域醫院人數最多達10萬9117人，其次是醫學中心10萬2318人、居家照護8萬1097人、地區醫院5萬3236人、基層診所2166人。黃瓊萱說，留置鼻胃管患者仍以醫學中心、區域醫院及居家照護為多，主因是患者常因醫療需求至醫院就醫，病情嚴重時由醫師評估插入鼻胃管，患者出院後可能需要長期臥床，由家屬送至機構居家照護，人數也為之不少。

健保署 失智症 鼻胃管

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