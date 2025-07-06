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聯合報一周大事 6月29日~7月5日
國內
1日： 京華城案開庭，台北市前副市長彭振聲突然接到妻子墜樓噩耗，當庭號啕大哭，痛罵檢察官「良心在哪裡」。
2日：台中市豐原區驚傳一家五口命案，全家疑落入「黃金詐騙」陷阱，導致財務陷入危機，走投無路發生憾事。
4日：台幣近期快速升值，央行宣布打炒匯四大措施，包括「自我管理不佳」外資買賣股票交割時間須採「T+1」等。
國外
2日：美國總統川普宣布與越南達成貿易協議，將向越南課徵廿％關稅，也打擊他國借道越南洗產地，擬課徵轉運商品四十％關稅。
2日：西藏精神領袖達賴喇嘛聲明，將繼續達賴喇嘛轉世制度，達賴喇嘛甘丹頗章基金會將是唯一有權認定轉世靈童的單位。
4日：美國總統川普表示，可能自當天起，向貿易夥伴寄送關稅稅率通知函，稅率可能介於百分之十至七十間，且將自八月一日起生效。
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