聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報一周大事 6月29日~7月5日

聯合報／ 本報訊

國內

1日： 京華城案開庭，台北市前副市長彭振聲突然接到妻子墜樓噩耗，當庭號啕大哭，痛罵檢察官「良心在哪裡」。

2日：台中市豐原區驚傳一家五口命案，全家疑落入「黃金詐騙」陷阱，導致財務陷入危機，走投無路發生憾事。

4日：台幣近期快速升值，央行宣布打炒匯四大措施，包括「自我管理不佳」外資買賣股票交割時間須採「T+1」等。

國外

2日：美國總統川普宣布與越南達成貿易協議，將向越南課徵廿％關稅，也打擊他國借道越南洗產地，擬課徵轉運商品四十％關稅。

2日：西藏精神領袖達賴喇嘛聲明，將繼續達賴喇嘛轉世制度，達賴喇嘛甘丹頗章基金會將是唯一有權認定轉世靈童的單位。

4日：美國總統川普表示，可能自當天起，向貿易夥伴寄送關稅稅率通知函，稅率可能介於百分之十至七十間，且將自八月一日起生效。

京華城案 川普 西藏 豐原 越南

延伸閱讀

726大罷免決戰倒數20天 藍營人士：民進黨手上還有3張王牌

彭振聲妻墜樓亡 沈政男怒轟北檢：清白之人被羞辱活活逼死

彭振聲妻墜樓亡遭網暴 管中閔怒批「小人」：已成看不見善良的國家？

播新聞大罵黃國昌「垃圾到極點」！型男主播王顯瑜遭公司懲處

相關新聞

聯合報一周大事 6月29日~7月5日

國內

陳文茜「黑色素瘤」為何惡化？醫揭真相與易忽略警訊

陳文茜公開罹癌細節，引爆外界關注「黑色素瘤到底有多致命？」皮膚科醫師全面解析這種高惡性皮膚癌的症狀、轉移機制與治療現況。

照片看歷史／1968年大專聯招登場 嚴格核對防「槍手」

1968年7月5日為期兩天，共有5萬8791人報考的57學年度專科以上學校聯合招生考試分別在台北、台中、台南、高雄、台東5個考區共25個考場進行入學考試，第一天上午第一節考國文，第二節考數學，下午丙組考化學，乙、丁組考中外歷史，第二天上午第一節考英文，第二節考三民主義，下午甲組考物理，乙、丁組考中外地理，丙組考生物。

鄭愁予追思會 親人憶詩人「熱愛生命與自由」

詩人鄭愁予於美國時間上月十三日辭世，享耆壽九十一歲，家屬於本月三日在美國康州紐黑文（New Haven）舉行追思儀式，親...

鄭愁予追思儀式3日在康州舉行 親友追憶浪漫自由的身影

知名詩人鄭愁予 (本名鄭文韜) 追思儀式3日在康州紐黑文 (New Haven) 舉行，親友到場送別這位華語文壇的重要身...

家人追思鄭愁予 像宇宙遊子 如搖滾巨星

「我大哥是宇宙的遊子，但他卻常惦記他在地球上的工作還沒做完。」詩人鄭愁予的三弟鄭文正在追思會上低聲讀出這段文字，為兄長的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。