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鄭愁予追思會 親人憶詩人「熱愛生命與自由」

聯合報／ 記者尤昱程／紐約報導
詩人鄭愁予追思儀式三日在美國康州舉行，親友緬懷他橫跨兩岸與美國的詩人足跡與人生歷程。記者魏碧洲／攝影
詩人鄭愁予追思儀式三日在美國康州舉行，親友緬懷他橫跨兩岸與美國的詩人足跡與人生歷程。記者魏碧洲／攝影

詩人鄭愁予於美國時間上月十三日辭世，享耆壽九十一歲，家屬於本月三日在美國康州紐黑文（New Haven）舉行追思儀式，親友到場送別這位華語文壇的重要身影，在發言中回顧他的一生，呈現出詩人筆下以外，更真實、立體的鄭愁予。

本名鄭文韜的鄭愁予，一九二八年生於中國大陸山東，戰後赴台，青年時即嶄露頭角，曾獲「國軍文藝金像獎」，成為戰後台灣現代詩的重要代表之一，代表作「錯誤」廣為傳誦。一九六○年代赴美長居，除持續創作，也長年投身教學與文化交流，足跡遍及耶魯大學等校。

追思會上，包括鄭愁予的胞弟鄭文宏、鄭文正都分別從密西根、台灣趕來與會，還有他生前的學生與老友一同出席，在詩句與回憶中緬懷詩人。

鄭愁予的長女鄭媺娃說，「在中文世界裡，父親的成就早已不勝枚舉，今天想讓大家看到的是他熱愛生命、自由、人的那一面。」

三名子女皆提到，鄭愁予行事隨性，不喜拘泥安排，卻總能在旅途中找到方向；他熱中與人交談，無論身處何地總能與陌生人建立連結。他愛旅遊、愛動物，也熱愛運動，是家中公認的運動健將。

鄭愁予與妻子余梅芳相伴五十八年，兩人性格迥異，一人浪漫自由，一人務實內斂，時常拌嘴，卻彼此扶持。家人形容，沒有余梅芳，就沒有完整的鄭愁予。

華語 詩人 鄭愁予

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