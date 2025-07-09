讓利價卡位房市績優股！花園泳池、交通機能、明星學區一次到位

受到美國總統川普政策影響，台灣產業面臨關稅、匯率夾殺，突顯不動產的避險保值性。台灣人向來愛買房，不只年輕人夢想有一間屬於自己的房子，許多中高階族群有了房子後，也還會想要再為下一代超前佈署、提早置產卡位。桃園市政特區因交通建設加持、環境宜居、具成長性，成為置產族「危機入市」的首選。

桃園市政特區因交通建設加持、環境宜居、具成長性，成為置產族首選。 圖／悦讀伊頓 提供

對高資產族來說，買房是一門精密的置產配置學，可分散風險，讓財務保值又可順利傳承。專家建議挑選有稀缺性、增值力的地段，觀察附近是否有就業機會以及優質學區，也可以評估哪些城市是最多年輕人移居的熱區，那裡往往就是卡位房市的績優股！

根據內政部戶政司最新人口統計，桃園市位居全台縣市人口成長率第一名，年增率1.32%，一年增加約3萬人。年輕人之所以喜歡移居桃園，除了桃園房價較雙北親民外，更擁有豐沛的國際雙語教育資源，以時下最具人氣、桃園市政府所在地藝文中路特區為例，區域擁有高密度雙語名校、交通機能、公園綠地，讓孩子從小銜接寰宇國際教育，生活環境媲美台北市信義計畫區和台中七期，是居住首選，對於雙北上班族通勤也迅速方便。

另外，如同大眾所知，桃園的人口成長已連續好幾年居全台之冠，隨著桃園鐵路地下化、「三心六線」路網完工，更讓區域發展如虎添翼；桃園國際機場第三期航廈預計今年下半年啟用，往後每年可再增加4500萬旅次客容量，並且吸引龐大的就業人口，勢必為桃園帶來更多人流、物流，成為房價的有力支撐。隨著觀光旅宿、百貨商場、辦公大樓等進駐，重大建設將帶動區域繁榮、未來可享地段增值。更吸引許多區外客把握最後機會置產卡位。

移居桃園市政特區，買房就是要好地段！面1.4萬坪風禾公園的「悦讀伊頓」，位於60米大興西路、國際路上，出門直上國道非常快速，交通、學區、公園、花園泳池All in One！門前有公園，在家就能游泳，真的好Chill ！

區域多為大坪數豪宅，「悦讀伊頓」祭出區域稀缺的2房，磁吸雙北菁英族群。規劃25~37坪、2~3房，讓購屋族可以用較輕的總價入主中路豪宅聚落，與風禾公園和文中小預定地為鄰，近享雙語教育；周邊還有高爾夫球練習場、全聯、愛買、寶雅、星巴克、傳統市場、婦幼醫院等，生活機能十分齊全。

中路特區為國際名校聚落。 圖／悦讀伊頓 提供

「悦讀伊頓」基地超過2300坪，公設配備四季花園、樂活泳池、健身房等，窗外可見永久棟距綠意景觀，滿足全家人的夢想，並由專業團隊規劃日式精裝修，超值不加價，為購屋者節省大量的時間和精力，購屋後不用再拿出一大筆裝潢金，也不用忍受鄰居裝潢施工的噪音，讓購屋者從買房到入住輕鬆成家，享受安穩、寧靜的好生活，還有限時讓利價，讓購屋族享受買房最高CP值的一次！

「悦讀伊頓」公開以來吸引許多購屋族，有年輕夫妻為兒女教育佈署，也有中高齡人士預備作為退休宅，還有高資產族群看好區域發展及未來龐大就業人口，認為早買早增值，自用出租兩相宜；也有雙北換屋族想把台北市老公寓換成高機能花園泳池宅，一次買多戶，讓親戚能住在同一個社區當鄰居，顯見「悦讀伊頓」合宜的坪數規劃、面公園黃金地段，便捷交通十分符合現代社會的買屋需求，是高階菁英族的夢想移居新城。

「悦讀伊頓」面萬坪風禾公園，為目前中路特區最具話題的指標建案。 圖／悦讀伊頓 提供

「悦讀伊頓」基本資料

住宅規劃：2~3房（店面12戶，住家600戶）

洽詢電話：03-288-9888

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