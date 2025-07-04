新莊廟街「老店新妝」　五家經典店鋪華麗變身！

▲新北市府透過創意巧思為老店注入新生命，鼓勵更多店家響應，打造街區經濟轉型的新典範。 圖／新北市政府青年局 提供

新莊廟街擁有300年歷史，新北市政府推動「青年再創．老店新妝」計畫，歷經超過半年的努力，成功翻轉五家新莊店家：响仁和、熊記燒餅油條、新樁牛、晉義蔘藥行及WASHWISE聰明洗。透過品牌重塑、空間改造及營運優化，逐步為廟街商圈注入潮流活力。

市府於日前邀請參與改造的店家代表分享轉型歷程，同步發表由奧運划船國手黃義婷參與拍攝的形象影片，展現「破浪」精神，並邀請民眾走進煥然一新的廟街，親身感受老店新生命！

▲侯市長表示新北市政府正在推動「新莊百年風貌計畫」，要讓新莊廟街成為融合創意與商機的新熱點。 圖／新北市政府青年局 提供

侯友宜：青年翻轉百年廟街 打造最潮老街！

侯友宜市長表示，由青年局主辦、文化局及經濟發展局共同推動的「青年再創．老店新妝」計畫，為新莊引入青年設計能量。五間示範店家在專業輔導團隊的陪伴下，成功完成營運空間與品牌識別的全面升級，不僅保留傳統精神，也為廟街注入嶄新年輕活力。新北市政府投入跨局處資源積極推動「新莊百年風貌再造計畫」，透過街區硬體改善、活動規劃與文化行銷三管齊下，讓老街不再只是「回憶的所在」，更要成為融合創意與商機的新熱點。

青年助攻老店轉型 從新莊廟街出發

新北市青年局長邱兆梅表示，青年局致力於協助青年創業發展，這次輔導重點不只是幫新舊店家改造門面形象，還要翻轉營運思維，協助店家建立品牌意識。參與本計劃的店家必須接受多次訪談與輔導，讓設計團隊瞭解店家歷史沿革與創業故事，之後才為店家重新量身打造品牌識別系統、店面硬體裝潢、甚至產品包裝系列，打造揉合傳統脈絡與現代潮流的新商機。

五家老店大變身！傳統風貌換新顏

1927年創立的响仁和改造後以英文名「Drumony」呼應品牌精神，定位為百年匠心鼓藝之家。透過梳理製鼓工序與藏鼓典故，讓製鼓工廠成為鼓藝文化推廣空間，並導入當代風格視覺系統與創新空間設計。

逾 90 年歷史的「熊記燒餅油條」重新定位為老字號厚式燒餅油條，以厚式凸顯其紮實口感的獨特。經典產品命名為厚油條、勁麻花、阿嬤花生湯，店面招牌則妝點老照片與壓艙石圖騰，見證新莊廟街飲食文化演進。

以往靠獨家客家米醬牛腩鍋聞名的新莊牛肉大王餐廳，藉由本計劃更名為「新樁牛NuBeef」再出發。重新設計的菜單依然聚焦招牌客味私房牛腩鍋，並強化套餐服務、也重新妝點店面招牌吸引目光。

「晉義蔘藥行」目前由第二代接班，經過重新優化品牌視覺系統與包裝，以獨特品牌圖騰、表現藥湯顏色的輔助色系呈現於店內店外，營造繽紛活潑的整體空間，不論是老客人或是附近居民，都驚呼真的很不一樣！

在地新莊青年創業「WASHWISE聰明洗」是全台灣唯一一家對環境零污染並取得歐盟有機認證的高效清潔劑品牌。本次除了品牌識別與包裝經過全新設計，更將原水獺圖騰打造為吉祥物。大幅整修的明亮門市提供洗滌體驗，改造後一個月以來業績顯著提升。

▲侯市長至「WASHWISE聰明洗」體驗環保無毒的洗滌體驗。 圖／新北市政府青年局 提供

老店新生！打造街區經濟新典範

新北市府透過創意巧思為老店注入新生命，展現創新結合文化保存的多元價值。未來也將持續推動相關計畫鼓勵更多店家響應，串聯街區周邊商機，透過點、線、面的逐步擴散，打造街區經濟轉型的新典範。誠摯邀請民眾走入擁有深厚歷史底蘊與豐富人文景緻的新莊廟街，親身感受老店新生、文化創新的每一分精彩。

（新北市政府青年局廣告）