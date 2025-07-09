新富爸媽必卡位！桃園市政特區明星學區，助攻下一代贏在起跑點！

少子化時代，家長更重視孩子的教育，希望下一代能夠贏在起跑點，許多「現代孟母」購屋時，不約而同地將「學區」視為首要考量。由於雙北明星學區一席難求，不少精明的家長索性移居桃園，一來享受更好的居住品質，家裡可以有泳池和花園，同時桃園擁有優質的雙語教育資源，讓家長能栽培孩子從幼兒園到高中一路就讀雙語學校，未來接軌國際更輕鬆。

桃園擁有優質的雙語教育資源，吸引雙北家長移居桃園。 圖／悦讀伊頓 提供

國際雙語菁英搖籃，中路藝文生活圈成雙北新富置產首選

其中，桃園又以藝文特區、中路特區、桃園市政府核心區域最受家長們青睞，鄰近桃園火車站特區，距離桃園機場車程約15分鐘。區內有多所公私立學校，週邊附近幼兒園、學校密度極高，吸引不少雙北層峰人士、新富爸媽前來置產，希望能讓孩子從小培養國際觀，接受雙語學習、多樣化教育。目前中路特區明星私校有：奇異鳥、何嘉仁等雙語幼兒園、衛斯理、康萊爾雙語中小學、福祿貝爾、私立新興國際中小學等，公立學校也有文山國小和中興國中，風禾公園旁另有國小預定地，區內學校不僅校舍新穎、也頗具辦學特色，儼然成為桃園最強學區。

此外， 藝文中路生活圈擁抱風禾、水秀、向陽和中路公園共9.5公頃壯闊綠地，享有市中心奢貴綠海，並擁有繁榮商圈、豐富機能，環境媲美台北信義計畫區和台中七期，加上純住宅規劃，讓很多雙北家長一來到這裡，就決定留下來，希望能為孩子營造一個快樂成長的環境。

藝文中路特區擁抱9.5公頃壯闊綠地，享有市中心奢貴綠海。 圖／悦讀伊頓 提供

交通機能、公園學區、花園泳池，一次到位！All in One！

來到中路特區挑選理想住宅，如何省時又省力？區域內最受矚目的指標建案，莫過於坐落風禾公園旁、正對國小預定地的花園泳池宅「悦讀伊頓」。基地位於60米大興西路上，占地約2300坪，四大公園環繞，景觀壯闊，鄰近多所明星雙語學校，結合完善的交通機能與優質生活環境，公園、學區、泳池一次擁有！

交通上可快速銜接國道二號南桃園交流道，轉接國道一號、三號，便捷通達高鐵與桃園機場，輕鬆串聯北市科、雙北與竹科。未來機場第三航廈與第三跑道等重大建設，將進一步帶動區域人口與就業紅利，吸引高階白領與科技新貴進駐。

建案規劃25～37坪、2～3房日式精裝修，主打超值不加價，大幅減輕裝潢負擔，讓購屋族從買房到入住都輕鬆無壓力，吸引許多年輕家庭與資深置產族提前卡位黃金地段。不論是自住、出租，或為孩子未來準備固定收益的資產，「悦讀伊頓」都具備高度發展潛力，實現生活與置產紅利的雙重夢想，是現階段不容錯過的宜居新選擇。

60米大興西路是桃園中路特區主幹道，銜接國道南來北往迅速便利。 圖／悦讀伊頓 提供

「悦讀伊頓」基本資料

住宅規劃：2~3房（店面12戶，住家600戶）

洽詢電話：03-288-9888

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