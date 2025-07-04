影／控318解釋令危及用藥安全 藥師聯會赴政院擊鼓申冤

藥師公會全聯會號召藥師與藥學生代表，今天上午快閃集結行政院前「擊鼓申冤」，強烈控訴衛福部違法核釋「藥事法」第103條第2項。藥界重申，「藥事法」歷來規範明確，中藥與西藥皆屬「藥品」，依法應由受過專業訓練的藥師執業與管理，任何繞過法制、破壞制度的做法，絕不容許。

理事長黃金舜代表擊鼓後發言，籲行政院召開跨部會協調會議。現場設置象徵法治警鐘的巨鼓，傳達對衛福部違法解釋的憤怒與控訴。數十位身穿白袍的藥師與藥學生手舉抗議標語，齊聲高喊口號表達抗議，呼籲政府勿踐踏年輕世代的藥學信念。要求立即召開跨部會協調會議，並請衛福部撤回違法解釋令，終止制度錯誤延伸與專業崩壞的危機。