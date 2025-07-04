快訊

直播／向RF-5E敬禮！守護台海30年今除役 RF-16接棒登場

做好防颱準備！ 準「丹娜絲」恐登陸 直撲台灣機率飆升

等12個小時！甜甜圈「I'm donut？」今早開幕 昨半夜已有人在排隊

接待熊本縣山鹿市長訪團 林佳龍：台日情誼緊密連結

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍3日於外交部接待來自日本九州熊本縣山鹿市市長早田順一及訪團一行，林佳龍認為台灣與熊本縣近年互動更加緊密、台日雙邊交流日益密切、經貿合作不斷深化，不僅恢復高雄直飛熊本航班，桃園與熊本兩座國際機場也締結為友好姊妹機場。林佳龍也期待未來台日雙邊在教育、文化、觀光與經貿等領域有更多交流與合作，共創更美好的未來。

林佳龍表示，早田市長長期致力於推動台日地方交流，過去曾多次來台，推動觀光、文化及中小學教育旅行交流不遺餘力。林佳龍也提到，位於熊本北部的山鹿市，並與台灣多所中小學締結姊妹校，深化雙邊教育合作。

林佳龍也藉此機會分享，根據日本政府觀光局（JNTO）統計，今年 4 月訪日的外國旅客突破 390 萬人次，創下單月歷史新高，台灣排名第三；而同月份來台的外籍旅客，日本更高居首位，充分展現台日人民交流的熱絡與情誼的深厚。

林佳龍指出，在他任職國安會諮詢委員期間，曾與當時駐台的垂秀夫先生合作推動日本高校生修業旅行，實現「人人都是外交官」的精神。林佳龍也將這份精神與現今的政策連結，並表示總統賴清德積極推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，期盼未來有更多台灣的年輕人能赴日學習、實現夢想。

林佳龍說，早田市長前次來台出席雙北世壯運開幕式，揭示「台日友誼紀念石」，象徵雙方情誼堅若磐石、歷久彌新。林佳龍認為，台灣與熊本縣近年互動更加緊密、台日雙邊交流日益密切、經貿合作不斷深化，我國半導體企業台積電在熊本設廠，也成為當地受矚目的新地標。今年 2 月更恢復高雄直飛熊本航班，桃園與熊本兩座國際機場也締結為友好姊妹機場。

林佳龍表示，與早田市長訪團同行的還有他多年的好友伉儷、全成製帽董事長劉慶齡女士與廖松岳先生，他並感謝早田市長致贈一把傳統工藝精緻紙扇，上面特別印有林佳龍的名字和外交部 LOGO，林佳龍笑說，「在這炎炎夏日中好實用，也別具意義」。最後，林佳龍也期待未來台日雙邊在教育、文化、觀光與經貿等領域有更多交流與合作，共創更美好的未來。

日本 林佳龍

延伸閱讀

台灣汶萊互惠免簽生效 林佳龍：總合外交重要成果

林佳龍：即日起持台灣護照可免簽入境汶萊 最長14天

林佳龍：36在以色列國人已撤離 伊朗3人準備離境

林佳龍出席英王華誕慶祝晚會 感謝英國持續挺台

相關新聞

照片看歷史／在美募集物資助台 1955年夏榮光牧師來台

1955年7月4日，長期在美勸募大量救濟物資救濟中華民國貧苦同胞的基督教美國華亞之聲社董事長夏榮光牧師夫婦，上午9時自美國乘機飛抵台北，中國大陸災胞救濟總會、中華婦女反共抗俄聯合會、華興育幼院及台北各基督教會團體的代表方治、皮以書等百餘人，均赴機場歡迎。並由婦聯會小朋友為夏氏夫婦獻花。

光電案亂象 環團促補做政策環評

高雄大樹區和山光電場遭控濫墾山林，一旦豪雨土石，恐危及居民家園。環保團體抨擊，經濟部罔顧國土生態環境，要求國家光電開發目...

投資台灣三大方案2.0 延至2027年

行政院會昨拍板通過投資台灣三大方案二點○，方案延長至二○二七年，擴大適用範圍，增加企業貸款額度至七千兩百億元，且由三大方...

訂定「兒少被害人性影像管理辦法」 劉世芳：人臉可變代號防二次傷害

內政部今部務會報通過「兒童及少年被害人性影像數位鑑識資料庫管理使用辦法」草案，部長劉世芳表示，運用資料庫比對雜湊值方式，...

和山光電場危家園 柯志恩和民團籲政府全面盤點案場

高雄市大樹區和山光電場遭控濫墾山林，豪雨土石恐危及居民家園，引發各界憂心。眾多民團及國民黨立委柯志恩今開記者會批評，不能...

黃國昌控政府圖利特定媒體 標一年拿兩年、6年花1.3億

•在野黨凍刪今年度中央政府總預算，成為這次大罷免民進黨訴求之一。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨違法進行利益輸送，操作手法無異於中國共產黨，政府辦理鉅額限制性招標，特定媒體卻能「標一年拿兩年」，製作影片的點閱數卻慘不忍睹，6年就花掉1.3億公帑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。