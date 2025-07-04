接待熊本縣山鹿市長訪團 林佳龍：台日情誼緊密連結

外交部長林佳龍3日於外交部接待來自日本九州熊本縣山鹿市市長早田順一及訪團一行，林佳龍認為台灣與熊本縣近年互動更加緊密、台日雙邊交流日益密切、經貿合作不斷深化，不僅恢復高雄直飛熊本航班，桃園與熊本兩座國際機場也締結為友好姊妹機場。林佳龍也期待未來台日雙邊在教育、文化、觀光與經貿等領域有更多交流與合作，共創更美好的未來。

林佳龍表示，早田市長長期致力於推動台日地方交流，過去曾多次來台，推動觀光、文化及中小學教育旅行交流不遺餘力。林佳龍也提到，位於熊本北部的山鹿市，並與台灣多所中小學締結姊妹校，深化雙邊教育合作。

林佳龍也藉此機會分享，根據日本政府觀光局（JNTO）統計，今年 4 月訪日的外國旅客突破 390 萬人次，創下單月歷史新高，台灣排名第三；而同月份來台的外籍旅客，日本更高居首位，充分展現台日人民交流的熱絡與情誼的深厚。

林佳龍指出，在他任職國安會諮詢委員期間，曾與當時駐台的垂秀夫先生合作推動日本高校生修業旅行，實現「人人都是外交官」的精神。林佳龍也將這份精神與現今的政策連結，並表示總統賴清德積極推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，期盼未來有更多台灣的年輕人能赴日學習、實現夢想。

林佳龍說，早田市長前次來台出席雙北世壯運開幕式，揭示「台日友誼紀念石」，象徵雙方情誼堅若磐石、歷久彌新。林佳龍認為，台灣與熊本縣近年互動更加緊密、台日雙邊交流日益密切、經貿合作不斷深化，我國半導體企業台積電在熊本設廠，也成為當地受矚目的新地標。今年 2 月更恢復高雄直飛熊本航班，桃園與熊本兩座國際機場也締結為友好姊妹機場。

林佳龍表示，與早田市長訪團同行的還有他多年的好友伉儷、全成製帽董事長劉慶齡女士與廖松岳先生，他並感謝早田市長致贈一把傳統工藝精緻紙扇，上面特別印有林佳龍的名字和外交部 LOGO，林佳龍笑說，「在這炎炎夏日中好實用，也別具意義」。最後，林佳龍也期待未來台日雙邊在教育、文化、觀光與經貿等領域有更多交流與合作，共創更美好的未來。