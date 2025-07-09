南開科大培育會考5C的學生取得9張勞動部專業證照

南開科大江昭龍校長於畢業典禮時頒發證照傑出獎學金每人兩萬元。 圖／南開科大 提供

坐落於南投草屯的南開科技大學，秉持「務實致用」的教育理念，致力於培養具備專業能力、創新思維與國際視野的職場即戰力人才。 學校擁有多元系所，如車輛、電機、自動化、休閒、行銷、長照、餐飲等，並與業界密切合作推動產學專班與實習計畫，讓學生在學期間即掌握實務經驗培養職場就業力。

南開科大連續7年獲得教育部技職之光技職傑出獎。 圖／南開科大 提供

今年南開科大五專部的畢業班同學們繳出了相當漂亮的成績單。在五年的時光裡，電機與資訊技術系班上22位同學專心的投入在該系所規劃的專業證照的練習與檢定訓練中，共取得了24張乙級及74張的丙級證照(包括：室內配線、工業配線、自來水管配管、儀表電子、數位電子、升降機裝修等等十多種的專業證照)。其中畢業於日新國中的柯廷翰同學國中會考成績雖然只有5C，但在經過五年學校悉心的輔導與個人的學習淬煉之後，考取了9張勞動部專業證照(包含3張乙級證照)，已經擁有可以獨當一面的水電技能。電資系的鄭世平主任表示：「回憶同學們剛入學時的青澀臉龐與陌生的臉孔，一步一腳印帶領同學取得這些專業證照，這是令人感到十分驕傲的；除了可以幫助學生翻轉人生，也是系上所秉持的教育目標，為社會培養電機的技術人才更是我們的責任。」

除了電資系以外，南開科大的自動化工程系已連續七年獲得教育部技職之光技職傑出獎，今年的自動化工程系五專部24位畢業生共取得了33張乙級及63張的丙級證照，平均每人取得4張專業證照。其中畢業於南投國中的蕭新益同學本身為經文不利學生，配合系上的輔導與培訓之後於畢業時取得5張乙級與4張丙級證照，並順利考取國立虎尾科大電機系二技部，為自己的人生開創出一片光明的前景。自動化系的陳振華主任表示：「系上輔導同學考取的機電整合、氣壓、CNC銑床等專業證照都是業界高度需求的技能，且今年五專畢業班有超過三分之一的同學因認同系上的輔導成效，選擇繼續留在南開自動化系唸四技部。」

南開科大有多種職類的證照檢定場。 圖／南開科大 提供

今年南開科大五專部的畢業生共有17位同學取得2張乙級與3張丙級以上的專業證照，校方也在畢業典禮時頒發每人兩萬元獎學金以茲鼓勵，讓家長與同學們一起分享他們的榮耀。在充滿競爭的時代，南開科技大學致力於教導學生，靠專業技能脫穎而出，提高就業含金量，畢業即就業！