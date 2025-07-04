駐教廷大使呈遞國書 教宗溫暖接待為台灣和平祈禱

駐教廷大使賀忠義今天向教宗良十四世呈遞到任國書，轉達總統賴清德誠摯問候；教宗表示，他會為台灣和平祈禱，也對台灣在疫情時援贈其所在的祕魯教區印象深刻。梵蒂岡官方社群IG隨後貼出兩人會晤合照。

賀忠義今天上午向教宗良十四世 （Pope Leo XIV）呈遞到任國書，轉達賴總統向教宗的誠摯問候，並代表副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、外交部長林佳龍向教宗致意。賀忠義也以天主教徒身分，轉達台灣天主教教友向教宗的問候與代禱。教宗表達感謝，歡迎賀忠義到任。

賀忠義向中央社表示，他與教宗會談整體過程非常溫暖愉快，他向教宗表達台灣是個充滿活力的民主國家，為宗教自由、跨宗教對話提供堅實基礎，且台灣社會充滿愛心，在過去數十年來，無論全球面對天災、醫療衛生危機或戰爭衝突，台灣政府與人民都主動向世界伸出援手。

賀忠義舉例，2020年COVID-19疫情期間，時任屏東縣縣長的總統府秘書長潘孟安捐贈秘魯奇克拉約（Chiclayo）教區一批「防疫插管箱」，當時代表接受援贈的就是教宗良十四世，如此巧妙的緣分，代表天主早已將台灣與教宗結合在一起。

對此教宗點頭表示，那時疫情嚴峻，感謝台灣善心捐贈，讓他對台灣印象十分深刻。

賀忠義表示，天主教會在台灣教育、醫療、社福領域貢獻卓越，賴總統一直是天主教會工作重要支持者，賴總統擔任台南市長期間，曾協助美國籍神父甘惠忠的遲緩兒教育工作，幫助甘神父「伯利恆早療中心」解決土地與運作困難，還曾將選舉補助款捐給該中心。教宗聞言表達感謝台灣政府及人民積極協助天主教會。

賀忠義說，教宗上任後首次接見駐梵外交團時，強調教廷將致力促進和平、公義、真理。台梵在自由、公義、和平、民主、人權有共享價值，台灣是教廷忠誠重要夥伴，未來台灣將致力深化台梵合作，並在賴總統與教宗領導下與普世教會共同前行，宣揚普世價值，推動普世關懷，讓普世萬民更加體會「天主是愛」。

賀忠義表示，今年禧年主軸「希望」（HOPE），4個英文字母分別代表「人道」（Humanity）、「機會」（Opportunity）、「夥伴」（Partnership），及教宗一再強調的「相遇」（Encounter）。未來將藉台梵合作夥伴關係，攜手在全球推動有意義的相遇，為弱勢提供人道援助、創造機會。

他表示，教宗對此甚表肯定，認為只要帶給人類希望，為弱勢群體創造機會，一定就能為更多人開拓希望的新道路，並能為世界帶來永久和平；教宗表示「和平至為重要，將持續為台灣、為全球和平祈禱」。

賀忠義今天並向教宗致贈5件兼具台灣特色與天主教「信望愛」意涵的禮品。其中代表愛德（Love）的禮品，是賴總統在台南市長任內協助支持的台南「伯利恆早療中心」孩童手繪的聖母、耶穌等畫像。

代表信德（Faith）的禮品有3件，第1件是去年高雄教區舉辦全國聖體大會的「原住民手工藝刺繡領帶披肩」，第2件是台南教區聞道出版社的「聖奧思定」思想中文版書，代表台灣教會積極協助教宗所屬的奧思定會（Augustinians）在華語世界福傳。

第3件是台灣天主教主教團主席李克勉提供，由神父杜勇雄帶領原住民教友共同手做的陶器公母甕，象徵世上男女皆是天主創造，傳承福傳使命。

代表望德（Hope）的禮品是農業部將外來茶葉與台灣茶葉融合製成的「台茶18號禮盒」，象徵天主教會共融合一精神。

教宗仔細端詳每件禮品，除稱讚兒童繪畫，主動將原住民手工藝刺繡領帶披肩披掛在身上合影，另對具有「台灣香」且象徵融合的茶葉表達高度興趣，微笑表示將會好好品嘗。