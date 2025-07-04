柯文哲批執行上面任務 檢方：未受壓力

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，昨傳喚時任都委會委員蔡立睿、都發局科長林芝羽作證。柯文哲庭末表示，國家在內耗，質疑檢察官在執行「上面的」任務，並說「彭振聲太太的筆錄要不要拿出來？」

檢察官聲請勘驗京華城專家學者諮詢會議、都委會第775次會議、專案小組會議錄音，柯文哲不滿，認為檢察官在懲罰被告，並指檢察官偵訊鼎越開發前董事長朱亞虎為不正訊問。

柯當庭嗆檢察官，被關押10個月，有罪就明講，「還是你們在執行上面的任務」，並嗆「彭振聲太太的筆錄要不要拿出來？」檢方回應，京華城以獨特、史無前例方式拿到容積獎勵，一定要究責不法，包括「小沈1500」都是事實，檢察官未受到壓力。

蔡立睿偵訊時指出，京華城案幕僚初研意見寫的「太直接」會被罵，且初研意見出來，台北市議員應曉薇會找他們「關心一下」，口氣比較重。

他昨表示應曉薇會關心「為什麼會這樣寫」、「你們這樣寫，都發局或京華城要怎麼回應」。寫初研意見因有多方關切，也因幕僚沒有准駁權，才會寫得比較謹慎；他也說會陪時任都委會執秘劉秀玲到應曉薇辦公室，沒有被要求罰站。

林芝羽作證表示，都市設計科曾提出京華城「容積獎勵與回饋市府項目對價關係表」，其中京華城容積獎勵收益粗估為23.6億元，回饋市府部分價值約3億元，會認為對價性不足，京華城雖一直調整項目文字，提出不同版本，但整體對價性仍不變。

彭振聲太太墜樓後，網路上出現刊載承辦京華城案檢察官姓名、照片，合成潑灑血跡，搭配「命債，命還」等字句；涉嫌合成製作原圖的戴姓男子昨主動到台北市刑大說明，坦承合成照片，被依恐嚇罪送辦。調查局資安站另追蹤鎖定台中周姓與林姓情侶檔涉案，已由台北市刑大執行拘提。