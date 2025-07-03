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投資台灣三大方案2.0 延至2027年

聯合報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院會昨拍板通過投資台灣三大方案二點○，方案延長至二○二七年，擴大適用範圍，增加企業貸款額度至七千兩百億元，且由三大方案平均分配；新階段將鼓勵企業導入ＡＩ及智慧化技術，加速轉型升級。

最新方案聚焦五大信賴產業、服務業、大健康產業及六大核心戰略產業，並加上五加二產業創新領域。

原本政院年初規畫新增貸款額度三千六百億元，行政院院會加碼至七千兩百億元，大企業支付銀行委辦手續費，均採階梯式補助（廿億元以內百分之零點七、廿億元至一百億元百分之零點五，逾一百億元百分之零點三）。

而中小企業支付銀行委辦手續費部分均調整為百分之一，支付期限仍維持三年，委辦手續費由國發基金與中小企業發展基金支應辦理。

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