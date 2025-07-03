投資台灣三大方案2.0 延至2027年

1958年7月3日，為美國開國182周年紀念，留美同學會與在台的美國人士晚上在中山堂舉行慶祝晚會，晚會於晚上6時半開始，先在中山堂光復廳餐敘，至8時半在中山堂中正廳，邀請時任美國大使莊萊德發表演講，時任外交部次長沈昌煥也就中美兩國的深厚的友誼發表演講，時任聯勤總司令黃仁霖中將以留美同學會會長的身份致詞，他強調留美同學會在促進中美關係方面的貢獻。

2025-07-03 09:00