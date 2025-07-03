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史丹佛大學參訪團拜訪人權會 聚焦移工漁工權益

中央社／ 台北3日電

國家人權委員會今天說，史丹佛大學胡佛研究所教授率領學生參訪團拜訪人權會，聚焦討論移工權益與福祉保障、漁工人道關懷與支持，以及漁業產業的環境永續與經濟平衡。

國家人權委員會透過新聞稿表示，史丹佛大學胡佛研究所教授戴雅門（Larry Diamond）與祁凱立（Kharis Templeman）今天率領「史丹佛大學海外學習計畫（Bing Overseas Studies Program, BOSP）」學生參訪團來訪。

人權會副主委王幼玲說，人權會自成立起一直將移工人權列為優先關注人權議題，特別是特殊脆弱處境下移工以及漁工人權，至今已經提出3份相關專案報告。

戴雅門表示，他自1990年代起多次造訪台灣，觀察到台灣公民社會蓬勃發展，來自民間力量最後更促成國家人權委員會成立。他特別藉此機會，向長年致力於人權保障的台灣友人表達敬意，並表示參訪團學生希望透過本次交流，深化對人權議題理解。

人權會說，學生參訪團在交流時針對人口販運、跨國勞動力剝削、仲介費等問題積極提問。監委王美玉指出，部分船東為降低經營成本，將船隻登記在法規相對寬鬆的國家，造成權宜船（FOC）現象，這是當前漁工人權保障仍待努力的重要課題。

人權會委員紀惠容說，近期台灣公民社會倡議遠洋漁船裝設WiFi，希望改善外籍漁工通訊權益。雖然漁業署已推出補助計畫，不過目前船隻裝設比例仍偏低；人權會特別關心外籍漁工在薪資直匯、申訴管道暢通性等面向處境，並期盼權宜船灰色地帶能早日消除。

人權會說，這次訪團共有16名來自政治、經濟、國際關係、工程與科學等多元領域的研究生與大學生參與，並由宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華陪同出席。

人權 工人 移工

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