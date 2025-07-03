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訂定「兒少被害人性影像管理辦法」 劉世芳：人臉可變代號防二次傷害

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部今部務會報通過「兒童及少年被害人性影像數位鑑識資料庫管理使用辦法」草案，部長劉世芳表示，運用資料庫比對雜湊值方式，防止二次傷害。示意圖。聯合報系資料照
內政部今部務會報通過「兒童及少年被害人性影像數位鑑識資料庫管理使用辦法」草案，部長劉世芳表示，運用資料庫比對雜湊值方式，防止二次傷害。示意圖。聯合報系資料照

內政部今部務會報通過「兒童及少年被害人性影像數位鑑識資料庫管理使用辦法」草案，部長劉世芳表示，運用資料庫比對雜湊值方式，具有生物辨識像是人臉就會變代號，只要經過法院還原，就能減少兒少被害人警詢重複陳述，防止二次傷害，公告後就可以實施。

內政部表示，這項辦法是依據去年8月7日總統令公布「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正案，授權訂定的子法，同時也參照兒童權利公約第25號一般性意見第45點，為防止兒少在調查和司法程序中再次受到傷害。

內政部指出，新訂辦法規範警察機關透過運用「兒童及少年被害人性影像數位鑑識資料庫」偵辦兒少性剝削犯罪案件時，將查獲兒童或少年性影像運算產生的雜湊值，與過去查獲性影像進行雜湊值驗證查詢，輔助確認是否為前案查獲的同一性影像，但不儲存所查獲的兒少性影像檔案，以避免資安疑慮。

劉世芳表示，兒少性犯罪時，為避免被害人重新做筆錄，希望能減少被害人暴露二次傷害下，因此利用電腦技術，將具有生物辨識，像是人臉等變成代號，在傳送過去地檢署、法院時，只要經過電腦還原，就一樣可以達到問案程度。

內政部指出，「兒童及少年被害人性影像數位鑑識資料庫管理使用辦法」草案，將依法制作業程序，於近期發布施行，也期盼社會各界共同為保護兒少努力。

內政部今部務會報通過「兒童及少年被害人性影像數位鑑識資料庫管理使用辦法」草案，部長劉世芳表示，運用資料庫比對雜湊值方式，防止二次傷害。記者張曼蘋／攝影
內政部今部務會報通過「兒童及少年被害人性影像數位鑑識資料庫管理使用辦法」草案，部長劉世芳表示，運用資料庫比對雜湊值方式，防止二次傷害。記者張曼蘋／攝影

人臉 內政部 劉世芳 性剝削 被害人

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