快訊

「記住他們、命債命還」恐嚇京華城案11檢察官 北市刑大帶回涉嫌男

13天震逾千次！日鹿兒島規模5.5地震「震度首破6」當局急發避難指示

泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

卓榮泰：防青少年遭誘至國外參與詐欺 暑期強化宣導

中央社／ 台北3日電

內政部及教育部今天在行政院會報告「114年暑期青少年保護措施」，行政院長卓榮泰指出，青少年被誘騙至國外參與詐欺情事依然一再發生，請各部會於暑期宣導加強法治教育、正確價值觀，且要強化社會情緒學習。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰今天在行政院會聽取「114年暑期青少年保護措施」報告時指出，治安工作及社會安全工作在暑期是工作高峰，為確保青少年獲得完整保障與保護，行政院已責成內政部彙集各部會暑期相關保護措施積極展開，請各部會偕同地方政府加強辦理遏止組織犯罪、打擊詐欺犯罪、嚴防新興毒品及防制性暴力等4大查緝重點。

根據內政部簡報，遏止組織犯罪部分，主要將針對高關懷少年加強關懷訪視、成立掃黑專責隊蒐報犯罪及公開活動情資，並依據組織條例建請對招募少年者從重求刑；打擊詐欺犯罪面向，預計持續依據詐防條例溯源打擊詐欺集團、促請社群網站下架違法打工詐騙廣告，且會依據少事法建請對利用涉詐者從重求刑。

為嚴防新興毒品，內政部將加強關心涉毒學生校外群聚情形、加強查緝施用毒品後駕車行為，以及鎖定大麻、彩虹煙、毒品煙彈等青少年易涉毒品；在防制性暴力部分，內政部也將建置兒少被害人性影像數位鑑識資料庫並研訂管理使用辦法，同時掃蕩並下架不法性影像網站。

卓榮泰強調，青少年被誘騙至國外參與詐欺情事依然一再發生，請各部會於暑期宣導加強法治教育及正確價值觀，並強化社會情緒學習。

卓榮泰也提醒，教育部等相關部會，應鼓勵學生參與青少年暑期休閒正當育樂活動，另外各部會及地方政府也要特別留意各項安全維護措施，防止意外發生，加強危險水域宣導，並強化學生防溺與救溺觀念，落實水域安全管理。

內政部 卓榮泰 新興毒品 行政院 詐欺

延伸閱讀

禮遇國軍升等商務艙 陳世凱提出「在此前提」下進行

普發現金萬萬不得？ 他三方向分析怒轟卓榮泰：超級草包

卓榮泰：盼4100億特別條例完整過關 普發現金萬萬不得

卓：特別預算強化國防 不同意普發現金

相關新聞

黃國昌控政府圖利特定媒體 標一年拿兩年、6年花1.3億

•在野黨凍刪今年度中央政府總預算，成為這次大罷免民進黨訴求之一。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨違法進行利益輸送，操作手法無異於中國共產黨，政府辦理鉅額限制性招標，特定媒體卻能「標一年拿兩年」，製作影片的點閱數卻慘不忍睹，6年就花掉1.3億公帑...

海底電纜破壞舉證追責不易 基檢邀集跨機關成立聯繫平台

台灣周邊海域多次發生海底電纜遭漁船或貨輪破壞事件，基隆地檢署邀集海巡、港航及電信等單位會商後，建立跨機關聯繫平台，希望事...

照片看歷史／1958年留美同學會在中山堂慶祝美國國慶

1958年7月3日，為美國開國182周年紀念，留美同學會與在台的美國人士晚上在中山堂舉行慶祝晚會，晚會於晚上6時半開始，先在中山堂光復廳餐敘，至8時半在中山堂中正廳，邀請時任美國大使莊萊德發表演講，時任外交部次長沈昌煥也就中美兩國的深厚的友誼發表演講，時任聯勤總司令黃仁霖中將以留美同學會會長的身份致詞，他強調留美同學會在促進中美關係方面的貢獻。

最高行政法院推翻「劃設辦法」 原民會：通案檢討

歷經四年訴訟的「台泥代燒垃圾案」，最高行政法院上月廿五日作出判決，認為傳統領域不應限於公有地，此案被認為是原民爭取傳統領...

最高行政法院判決傳統領域應含私有地 原民會：通案檢討研擬法規修正

最高行政法院於6月25日作成判決，原民傳統領域應包含私有地，深受各界及原住民族社會關注。原民會今天發出新聞稿表示，原民會...

管爺嫁女兒被問有沒有哭 管中閔：當然哭了

台大前校長管中閔最近嫁女兒，他在臉書貼出多張照片，也展現為人父母捨不得的心情。管中閔後來又在臉書說，昨天貼了我家妹妹（女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。