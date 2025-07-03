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114年司法調查海巡人員特考 增列需用名額208名

中央社／ 台北3日電

考試院會今天通過，民國114年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員及海岸巡防人員考試共增列需用名額208名，總計達1509名，以因應用人機關業務需要。

考試院今天透過新聞稿說明，這3項考試原公告需用名額為1301名，因用人機關司法院、法務部及海洋委員會仍有用人需求，經銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額208名，包括司法人員特考增列197名（三等考試34名、四等考試151名、五等考試12名）、調查人員特考三等考試增列10名、海巡人員特考三等考試增列1名。

考試院說，連同原公告需用名額，這3項考試需用名額總計1509名，其中司法人員特考1329名，包括三等考試185名、四等考試1036名、五等考試108名；調查人員特考方面，僅設三等考試共106名；海巡人員特考74名，其中三等考試34名、四等考試20名、五等考試20名。

考試院表示，這3項考試預訂在8月9日至11日舉行第一試筆試，關於各類科組別增列需用名額情形，可以至考選部官網查詢。

司法院 法人 考試院

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