和山光電場危家園 柯志恩和民團籲政府全面盤點案場

高雄市大樹區和山光電場遭控濫墾山林，豪雨土石恐危及居民家園，引發各界憂心。眾多民團及國民黨立委柯志恩今開記者會批評，不能每次等到居民反映才處理，也僅開罰，未來如何防範，要全面盤點及相關預防機制。能源署回應，和山光電場二期已撤銷，一期違法部分已開罰並已拆除中，未來也會盤點各案場。

苗栗環境保護聯盟理事長陳祺忠指出，現在就怕颱風季來臨導致土石流，危害民眾財產安全，但目前看來僅對二期撤照，卻無管控一期；過去很多案子也都是等到當地居民有聲音、民代有關心，才意識到要撤銷案場。

柯志恩指出，現有非常多光電計畫，2035年旗艦計畫是發電量要達35GW（百萬瓩），而每瓩就需要一公頃土地，總計將有131座光電場，而面對和山光電場問題，能源署、國土署也只能開罰，但這樣能挽救美麗山林？相關裝置後續擺爛在那怎辦？

柯志恩提到，之前高雄馬頭山要設光電場，居然只要求業者交「自我評估量表」？所以未來要如何再避免類似情況發生才是重點，尤其和山光電場一期雖都在水保範圍，但仍有區塊滿危險，未來要怎處理？未來又如何盤點各光電場、相關機制為何也是重點。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，現在不只是高雄大樹，屏東石頭營也有種電爭議，現在距離政府設光電目標還有三分之二沒完成，恐怕很多都會往山坡地、非都土地去，不是反再生能源，但不能建立在破壞國土的前提上。

台灣生態學會理事王豫煌也說，現在能源需求迫切，綠能本來是好的，但不能因此破壞環境，導致自然碳匯消失，若如此還能稱綠色能源？根本是漂綠的黑色能源，也要發展較合適的技術，才是根本。

「這些質疑都聽在心裡」 能源署主秘翁素真說明，目前發展綠能分為地面型及屋頂型，都是以屋頂型優先，盡量利用既有建築去做複合利用，希望盡量兼顧環保；有關和山光電場也都在相關程序上做相關處置，未來也會盤點各光電案，尤其針對山坡地會詳細盤點。

國土署國土計劃組長廖文弘也說，案場不設在敏感地區是大原則，過去十幾年來，這都會跟能源署過濾，像大樹區案場就不是在一級敏感地區，而申請也不是全過，只核准部分區域，尤其坡度達30％以上都不得設置；目前二期水保被廢止，大樹案場也會依規退場。