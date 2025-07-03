高雄光電開發破壞國土 環團盼加強審核

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「光電場開發欠缺公開透明資料，開發後若終止也無廢棄物退場機制，盼政府完善相關法規！」監督施政聯盟與藍委柯志恩3日召開記者會，針對高雄大樹和山光電場案表示，廠商違法挖山、但經濟部欠缺監督作為，導致水土遭到破壞。環團呼籲政府強化申設光電場的源頭把關，建立退場機制，避免假綠能開發、實則破壞國土。

開發前應政策環評

國民黨立委柯志恩不滿指出，高雄大樹和山光電場誇張的挖山違法行為，雖然環境部與國土署有開發，但成效有限，屢次檢舉下，主管的經濟部能源署對核發籌設許可的光電場毫無監督作為。她也說，相關開發雖然已經撤銷許可，但光電場依法並非傳統建築物，政府無法主動清除，若光電板長期棄置，恐造成嚴重汙染。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，能源署提出未來光電裝置容量至2035年要達到35GW，但原定2026年20GW的目標尚未達成，就已經衍伸出這麼多開發問題，經濟部應該先檢討光電的推動機制，光電政策目標應該先進行「能源環境評估」，檢討適合開發的區位與土地使用面積，再訂下目標穩健執行。

建立監督與退場機制

「減少碳排的光電場，卻變成破壞環境的因素！」台灣生態學會理事王豫煌強調，太陽能作為綠色永續能源的基本前提是維護自然生態運作、減少人為碳排放，但許多光電開發案多申請變更山坡地與農業使用的土地，呼籲化整為零的坡地、農地開發對整體環境的衝擊，還對場址下坡的社區居民帶來更高的災害風險。

苗栗縣環保聯盟理事長陳祺忠也說，近年來漁電共生不養魚、農地變更光電大砍樹的爭議不斷，為了避免光電衍伸更多問題，兼顧綠能發展，政府應妥善建立光電場開發的監督、查核、處罰與退場機制，國家光電開發目標也要依法補做能源政策環評，否則綠能發展只會繼續遭到拖延。

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