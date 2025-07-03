海底電纜破壞舉證追責不易 基檢邀集跨機關成立聯繫平台

台灣周邊海域多次發生海底電纜遭漁船或貨輪破壞事件，基隆地檢署邀集海巡、港航及電信等單位會商後，建立跨機關聯繫平台，希望事件發生後分工合作，快速有效處理，維護我國海域安全與通訊韌性。

基隆地檢署今天表示，鑑於海底電纜屬於國家關鍵通訊基礎設施，為有效應變處理，昨與海巡署邀集相關單位召開協調會議研商，出席者包括稱海巡署第二巡防區指揮部轄區各單位、中華電信、交通部航港局北部航務中心、基隆港務分公司、調查局基隆市調查站、調查局航業調查處基隆調查站。

基隆檢察長柯宜汾表示，海底電纜若遭刻意毀損恐影響國家安全，應審慎處理。海底電纜遭損害處理涉及不同機關業務執掌，希望藉此召開會議，讓各機關分以以不同角度深度交流，期待透過檢、警、調、海巡、電信業者、航港局及港務公司建立聯繫平台，緊密合作，使海底電纜遭損案件得以快速有效地處理。

中華電信國際網路維運處高級工程師薛俊生指出，海底電纜是國際網路骨幹，對國家間通訊、電力與訊息傳遞至關重要。他針對基隆地區海域國際海纜通信網路現況進行說明，並簡介國際海纜保護措施，包含自動警告系統運作機制、僱用漁船進行海纜巡護等。

海巡署第二巡防區指揮部主任林志明在會中，舉出已發生的興順99號、宏泰58貨輪損害海底電纜事件，說明海纜遭破壞案件應處流程及實務上所遭遇的困難。基檢主任檢察官李韋誠則說明相關法律規定、證據蒐集重點、通報檢察機關流程及檢察機關可能處理方式。

檢方今天表示，與會各機關代表昨進行意見交流，從案件發生後扣押船舶、船舶停靠、船員安置、涉案被告處理乃至費用處理等，每一環節進行深度討論，各機關就任務分工形成共識，並建立平台及緊急聯絡窗口，整合司法、行政與民間資源，各自角色分工，提升司法偵查品質與效率，未來更快速、有效因應類似案件發生，維護我國海域安全與通訊韌性。

國防安全研究院立場助理研究員江炘杓曾撰文，舉台灣從野柳連接「橫太平洋快速海纜系統」（Trans Pacific Express Cable System）的海底電纜，今年1月3日疑遭設籍喀麥隆的香港貨船順興39號拖斷事件，說明海底電纜破壞事件處理難度高。

江在文中指出，海巡署當時在接獲中華電信報案後，向航港局調閱順興39號貨輪自動識別系統（AIS）紀錄，發現曾在海纜斷裂處拋錨，船方配合調查，但因海象惡劣，海巡人員無法登船，考量船況老舊，在台無代理商，貿然扣留可能衍生求償等問題，只能任其離去。