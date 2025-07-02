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副總統出席服務業頒獎典禮 讚展現台灣韌性及暖實力

中央社／ 台北2日電

副總統蕭美琴今天肯定台灣服務業展現韌性的精神，是台灣社會的「暖實力」，並期勉台灣企業持續在變局中站穩腳步，整合資源與數據、導入科技，傳承服務業的精神，讓世界看見台灣的文化與價值。

蕭副總統下午出席2025台灣服務業大評鑑頒獎典禮致詞表示，這項評鑑可謂為「台灣服務業年度奧斯卡獎」，感謝各服務業從業人員在第一線付出心力，讓每一位顧客感受到溫度及專業。

副總統說，AI時代來臨，數位化、智慧化的趨勢讓服務業有挑戰，也有更多可能性，無論科技如何進步，最重要的還是人的溫度及真誠的關懷。很多外國人來到台灣，都說台灣的服務業讓人感受到被照顧、被理解，有溫暖的感覺。

副總統表示，服務業不只是微笑、說謝謝、把流程做好，真正好的服務是要感受客戶的需求，是在客戶提出需求前就主動察覺並提出解決方案，展現台灣社會的「暖實力」。

她提到，今年評鑑主題是「整合服務」，正好點出當前服務業經營的核心精神。面對快速變化的消費者需求、日新月異的科技工具，以及產業共同面對的人力挑戰，台灣企業要在變局中站穩腳步，持續前進，關鍵就在於整合資源與數據、導入科技，同時保有服務的溫度與人情。

副總統表示，服務業現正面臨各種挑戰，透過今年的評鑑活動，不僅讓社會上不同世代、不同需求者，都能享受最高品質的服務，更能了解台灣服務業的付出與努力，相信服務業的強大就是台灣韌性及競爭力的象徵。

副總統期待大家持續用熱情與信念，傳承台灣服務業的精神，讓世界看見服務不只是產業，更是台灣文化與價值的展現。

客戶 服務業 競爭力

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