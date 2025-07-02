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跟騷法性或性別要件認定歧異 婦團盼修法刪除

中央社／ 台北2日電

跟騷法讓許多人擺脫跟騷夢魘，但仍有數案致死傷，婦團今天點名跟騷法困境，包括對性或性別要件認定歧異、保護令核發長等，並提民間版草案盼補漏洞。

跟蹤騷擾防制法於民國111年6月1日上路，根據內政部統計，超過7成被害人得以擺脫跟騷夢魘，現代婦女基金會、台灣防暴聯盟今天召開記者會肯定跟騷法成效，但透過實務經驗觀察，仍有法律漏洞亟待解決。

現代婦女基金會董事王如玄指出，跟騷法上路後，許多人因此理解跟蹤騷擾是犯罪行為，也看到第一線承辦人員加速書面告誡審核速度等，加上台灣人民多有守法意識，許多加害者收到書面告誡，意識到自己為犯罪，就會停止跟騷行為，確實保障許多受害者

不過，王如玄指出，跟騷法也存在「性或性別要件認定困難」、「相關罰則輕微難阻累犯」、「保護令核發耗時且保護不足」、「加害人處遇門檻過高」等執法困境，因此民間團體提出民間版本草案，盼政府能儘速補強法律制度。

王如玄分享實務案例，曾有加害者跟蹤被害者，但法官卻認定案件欠缺與性或性別有關的構成要件，而判加害人無罪；被害人不服上訴，高等法院的法官用心良苦的透過監視器發現，加害者會去撫摸被害者機車坐墊，認定機車坐墊是被害者屁股會碰觸地方，因此構成性或性別要件而推翻無罪判決，但被告不服，仍在上訴審理中。

另外，味全龍啦啦隊成員李多慧於2023年環島期間，遭狗仔尾隨回家，報警後經新北地檢署偵辦，最後也因認定記者跟拍李多慧的行為，與性或性別無關，而做出不起訴處分；王如玄表示，這些案件都顯示，與性或性別有關的法律規定，在實務上造成困境。

暨南大學社會政策與社會工作學系教授王珮玲則說，數據顯示，跟騷法上路後，行為人性別以男性為多數，被害人性別以女性為多數；而依據國際公約對性別暴力定義，跟蹤騷擾是不成比例地對女性造成影響，就是一種性別暴力。

王珮玲說，當初立法要求，要與性或性別有關，是因警政署擔心案量會爆棚，但這情況並未發生，3年來全國各警察機關受理案件共8488件，平均每月243件，等同每個警察分局受理跟騷案件平均每月不到2件，因此民間版本主張應該刪除「與性或性別有關」要件。

此外，王如玄也以數據統計指出，有7至8成保護令核發後，行為人就會停止跟騷行為，但核發保護令平均必須要34.72天，顯見即時保護的不足；也曾有被害者申請保護令，但在法院寄送資料過程中，曝光被害者住家資訊，導致加害人埋伏持刀砍殺被害人案例。

王如玄表示，為強化被害人個資與安全維護，民間版本草案除明定警察機關在調查行為人跟騷犯罪嫌疑72小時內決定是否核發書面告誡外，也參採性侵害犯罪防治法、兒童及少年福利與權益保障法，增訂被害人隱私保護條款等。

王如玄說，跟蹤騷擾防制法的民間版修法草案，提出「增訂豁免條款取代性或性別要件」、「提升書面告誡效力」、「增列保護令種類及款項」與「強化被害人個資與安全維護」4大修法處方，歡迎政府及朝野各界研討採納，儘速共同推動修法工程，有效遏止跟蹤騷擾行為。

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