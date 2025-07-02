快訊

獨／桃園燒臘店三代四口受困二樓 爺爺見「1時機」帶頭突圍火場救全家

台幣盤中閃現28元！央行進場出手阻升 29.019元作收

「大陸無權干涉」達賴喇嘛宣布延續轉世制度 陸外交部回應了

作家彭歌辭世 文化部長李遠表達哀悼

中央社／ 台北2日電
資深媒體人和作家彭歌（左）百歲辭世，右為聯合報顧問張作錦。圖／聯合報系資料照片
資深媒體人和作家彭歌（左）百歲辭世，右為聯合報顧問張作錦。圖／聯合報系資料照片

作家、資深媒體人彭歌（本名姚朋）於6月30日辭世，享壽100歲。文化部長李遠表示，彭歌以文學筆觸描繪時代精神，亦以新聞專業為社會立言，對其辭世，文化部敬表悼念致哀。

根據文化部發布新聞稿，彭歌1926年出生於天津，1949年來台。政治大學新聞系碩士、美國南伊利諾大學新聞學碩士及圖書館學碩士。

彭歌長年投身新聞與文學工作，歷任「台灣新生報」副社長兼總編輯、「中央日報」社長與總主筆、「香港時報」董事長、「自由談」總編輯，曾任中華民國筆會會長，並曾任教於政治大學、台灣師範大學、台灣大學等校。

彭歌創作類型涵蓋小說、雜文與翻譯，代表作包括「落月」、「黑色的淚」、「從香檳來的」、「惆悵夕陽」等。筆觸關懷現實，文字中貫穿人性光明與文化信念，並持續以文字貫徹自我理念，堅持文學之於人性的創作核心，反映複雜時代下人與人之間的衝突矛盾。曾獲國家文藝獎、中山文藝學術獎、教育部文藝獎等多項肯定。

1960年代後期，彭歌分別於「聯合報」、「台灣新生報」開闢「三三草」、「雙月樓雜記」專欄，主題遠至分析國家時事、新聞事業，近至推薦新書與抒發個人感懷。

彭歌以學識專業推動新聞學、圖書館學，撰寫相關論述如「新聞學研究」、「知識的水庫」等作品，並致力於翻譯國外著作，選譯作品著重實用性與鼓勵人性光明面，如皮爾博士（Norman Vincent Peale）的「人生的光明面」、李查‧巴哈（Richard Bach）小說「天地一沙鷗」等書，成為國內暢銷書籍。

文化部 文學 新聞學

延伸閱讀

全方位的文人！作家、資深媒體人彭歌百歲辭世 「三三草」膾炙人口

台語小說創作量最大的作家 陳雷在加拿大辭世 

鐵道博物館這天開館 神還原鐵道便當前身和李遠手稿

開箱北市首座校園博物館黃土水「少女」文化部長李遠曝心底願望

相關新聞

最高行政法院判決傳統領域應含私有地 原民會：通案檢討研擬法規修正

最高行政法院於6月25日作成判決，原民傳統領域應包含私有地，深受各界及原住民族社會關注。原民會今天發出新聞稿表示，原民會...

柯文哲妻陳珮琪南下高雄殯儀館 見彭振聲妻最後一面

台北市前副市長彭振聲捲入京華城弊案中，7月1日準備要開庭前，突然接到妻子在高雄住家墜樓消息，當場情緒崩潰痛哭，前台北市長柯文哲妻子陳珮琪今早南下高雄致意，抵達殯儀館時不發一語。 陳珮琪今早由民眾黨周榆修、陳智菡陪同，搭早上7時30分高鐵南下高雄，一下高鐵即赴高雄市立殯儀館，一行人到場時不發一語，進到解剖中心見彭振聲妻最後一面。

照片看歷史／1954年西班牙新大使呈國書 蔣中正親接見

1954年7月2日，西班牙新任駐華大使單佐律，上午10時至總統府覲謁當時的總統蔣中正，呈遞到任國書，總統府於9時40分備禮車副禮車，由時任外交部禮賓司長厲昭、總統府第三局副局長俞濱東乘坐至圓山台灣大飯店（即今圓山飯店的前身），單佐律與祕書賴桂齊及祕書阿古律，則由警察組成的摩托車隊護衛，於9時50分抵達總統府門首。樂隊奏西班牙國歌，單佐律檢閱儀隊後步入總統府接待室休息。

管爺嫁女兒被問有沒有哭 管中閔：當然哭了

台大前校長管中閔最近嫁女兒，他在臉書貼出多張照片，也展現為人父母捨不得的心情。管中閔後來又在臉書說，昨天貼了我家妹妹（女...

作家、資深媒體人彭歌 百歲辭世

資深媒體人、作家彭歌（本名姚朋）六月卅日辭世，享壽一百歲。其夫人陳瑛儒將在台北市聖家堂舉行追思彌撒，時間未定。文訊總編輯...

全方位的文人！作家、資深媒體人彭歌百歲辭世 「三三草」膾炙人口

資深媒體人和作家彭歌(本名姚朋)六月卅日辭世，享嵩壽一百歲。夫人陳瑛儒將為他在台北市聖家堂擧行追思彌撒，時間未定。文訊總編...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。