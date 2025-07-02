最高行政法院判決傳統領域應含私有地 原民會：通案檢討研擬法規修正

最高行政法院於6月25日作成判決，原民傳統領域應包含私有地，深受各界及原住民族社會關注。原民會今天發出新聞稿表示，原民會充分尊重最高行政法院本於司法權所作成的個案裁判，該判決對個案確已產生拘束力。最高行政法院未來針對類案是否形成一致的法律見解，原民會除將持續關注外，也已主動藉此個案判決本於行政權進行通案檢討。

原民會表示，原住民族基本法第21條所規範之行為態樣及影響對象甚廣，實務執行面尚涉及諸多目的事業主管機關、各級地方政府以及部落會議執行量能，為求審慎周妥，原民會將邀集上開相關單位及學者專家，針對傳統領域之劃設、諮商同意機制進行全面檢視，並凝聚共識，作為修法之重要參據。

原民會表示，原住民族傳統領域之劃設、諮商同意配套機制之變革，不僅涉及原基法及其授權法規命令之修法作業外，修法之內容尚需研議如何落實憲法增修條文第10條第12項，並兼顧人民基本權利之保障，原民會將依據憲法意旨，以最開放的態度廣納各界不同意見，並於保障原住民族土地權益與人民基本權利之間尋求最大公約數，以期修法周妥並維護族人權益。

立法院已有諸多原住民立委於本會期提出原基法第21條的修正版本。原民會表示，將針對傳統領域之劃設、諮商同意配套機制等事項，參酌最高行政法院112年度上字第487號判決內容，持續與提案委員充分討論，凝聚共識。