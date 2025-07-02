合作金庫人壽15週年推出免費15小時照顧服務 邀請員工、家人 1起衝刺 5畏挑戰！關鍵守護長照家庭

圖／合庫人壽 提供

迎接 15 週年里程碑，合庫人壽推出「關鍵守護」保險專案及「安心守護」家庭照顧計劃，以實際行動回應台灣超高齡化社會的需求，提供更全面的健康保障及免費照顧支援服務，守護照顧家庭而疲憊的身心。並特別舉辦 「1起衝刺 5畏挑戰」運動會，邀請員工、眷屬及家庭照顧者共同參與，以活力與挑戰精神凝聚企業文化，展現守護家人的承諾。

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15週年合庫人壽推出「關鍵守護專案」 減輕家庭照顧者負擔

合庫人壽總經理藍年紳表示，「看到大家無畏挑戰的汗水及笑容，更堅定我們守護家庭的使命！」但活動中也發現許多照顧者運動起來頗為吃力，深感長期照顧家人實在不是容易的事。由於長期照顧家人，有可能忽略自己身體可能因勞損導致髖關節或膝關節需接受人工關節置換手術，高額醫療費用往往成為家庭重擔。因此，合庫人壽特別推出「關鍵守護」保險專案，提供醫材購置補助，並涵蓋住院醫療、手術補助、住院日額補助、加護病房津貼及燒燙傷病房補助等全方位保障。若家中成員因心血管疾病需進行心臟支架手術，也提供相關醫材補助，可以陪伴家人走得更穩健。

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免費15小時安心守護計劃 給照顧者喘口氣的時間

除了身體上的負擔外，長期照顧家人也承受著心理上的巨大壓力，需要適時的喘口氣，所以成立「喘息學院」，提供每二周一次的免費舒壓活動，還推出合庫人壽保戶專屬的「安心守護」家庭照顧計劃，提供免費15小時的彈性照顧替手服務及專業指導員到府協助，讓照顧者獲得專業支援，同時協助盤點整合長照資源，確保保戶享有完善高效的照顧方案。

藍年紳強調，「我們不斷推出創新商品及服務，就是希望提供更實際的支持，陪伴照顧者一起負重前行，守護每個家庭的歲月靜好，成為最溫暖的保險夥伴。」