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管爺嫁女兒被問有沒有哭 管中閔：當然哭了

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
台大前校長管中閔最近嫁女兒，他在臉書分享，也展現為人父母捨不得的心情。擷取自管中閔臉書
台大前校長管中閔最近嫁女兒，他在臉書分享，也展現為人父母捨不得的心情。擷取自管中閔臉書

台大前校長管中閔最近嫁女兒，他在臉書貼出多張照片，也展現為人父母捨不得的心情。管中閔後來又在臉書說，昨天貼了我家妹妹（女兒）結婚照片，許多友人留言或傳簡訊問他：「你有沒有哭？」管爺回應說：「 當然哭了，尤其是晚宴講話時，講到為什麼她是 "心肝寶貝肉肉"，幾乎無法繼續。」

管中閔指出，大家都說女兒是爸爸的前世情人，「那我上輩子一定運氣很好，才有了這個情人。」

管中閔說，「送妹妹（我的 "心肝寶貝肉肉"） 出嫁，是我們的人生功課，也是一項最捨不得的功課。」他表示，他是全場心情最複雜，也最難過的人。

管爺po文和照片後，許多網友紛紛恭喜他，祝新人幸福美滿；也有人指出有女兒的爸爸，看到這些照片，眼眶都會濕的。還有人說女兒才3歲看到就已經感覺心情複雜了，也有人明年要嫁女兒看到管爺哭的照片嚇壞了，不知明年要怎麼辦阿。

也有網友留言，恭喜管爺多了兒子，因為很快就多了孫子，根本是複利，要管爺不要傷心捨不得。

管中閔

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