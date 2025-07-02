不景氣又逢台幣升值 莊大立：機械業慘 拚不過日韓

台幣匯率在五月初急升，近日則是呈緩升走勢，機械公會理事長莊大立表示，他在業界卅年來，過去若碰到景氣差，匯率就會弱，這次卻是在不景氣時，匯率還升值，他為機械產業大吐苦水。機械業本身毛利本來就不高，在景氣不好的情況下，通常對客戶都會有讓利，台幣急升百分之十意思就是又要匯兌損失百分之十，真的很慘。

本報總編輯王茂臻回應莊大立的說法，指出台灣中小企業不像大企業有承受衝擊的能力，大企業對於一、二季的匯損還能承受，再賺回來就好，但中小企業也許在一波衝擊之下就無法度過危機。

不少人以為遇到貨幣幣值變化時，廠商重新報價就好，莊大立指出，最麻煩的是因為台幣獨強，且相對這些韓、日、歐洲的競爭廠商，就只有台灣漲價，競爭力就減弱，台廠報價高於他們，加上進口國的匯率沒有升，進口成本會增加，會影響其購買的意願。因此，台廠在這一波升值潮下，除了面臨匯兌損失之外，也會影響企業經營，尤其供應鏈已受預期心理影響，很多台灣的協力廠商經營意願恐會降低，甚至想結束營業。若有些二代沒接班，經營者在六十歲以上的，碰到這種情形，很可能就更不願再經營下去。

莊大立表示，機械產業都是中小企業，本身獲利不高，台幣升值百分之十，已經造成很大的波動，他也強調，機械產業絕對不是靠台幣貶值來增加競爭力，但是匯率真的影響很大。他並舉例，二○二一年至今年六月初，台幣匯率僅貶值百分之五點三、日圓貶值卻高達百分之四十點二、韓元貶值百分之廿四點三、人民幣貶百分之十一點三，他們都是台灣的競爭對手。

用心創新 產業非不願轉型

他指出，機械產業很用心在升級，在某些機型與領域，已有慢慢追上日本、歐洲之勢，客人在考量一定價差時，會考量台灣的產品，然而現在情況不同，他比喻，當進口車的賓士和納智捷同樣價錢時：「當然去買賓士。這就好比現在日本的機器或是德國、歐洲先進廠商的機器，跟台灣價格都差不多，這時會買誰的？」

莊大立也語重心長指出，台幣大幅升值之下，與台灣實力相當的南韓機器，已比台灣便宜，台灣的廠商即使再努力投入研發，已經沒辦法跟日本、歐洲競爭中高階產品。莊大立強調，機械產業認真作研發、企業轉型，每二年都有工具機展、塑膠機展，並舉辦研究創新競賽，今年已經有生成式AI運用在工具機，此外，十多年前工業四點○開始萌芽的時候，機械公會每年還提撥八十至一百萬元來投入智慧機械委員會，代表公會在創新及研究仍不遺餘力，業者絕非想靠匯率貶值、也不是不願轉型，這種說法對機械產業很傷。

學到教訓 業者努力學避險

至於外界老是說企業未做好外匯避險，莊大立說，以機械公會為例，成員都是中小企業，財務人員大多都是單純的會計人員，也不知如何避險，經過這次教訓，台灣業者會努力開始學習避險。

莊大立認為，央行應有實力讓台幣可以慢慢升，也有能力可以防止投資客炒匯，但中小企業的避險都是靠保險的報價，成本很高，政府應關心競爭對手的匯率，因為匯率影響競爭力很大。

提到產業面的衝擊，莊大立指出，以機械業為例，過去日本有些低階甚至中階機種因為成本高之故，慢慢被台灣取代，台灣廠商也把目標放在更高層次的機種；但現在因為日圓貶值，中階至中高階這部分，台灣即使努力也無法與其競爭。他無奈地說，匯率穩定比較好，讓台幣慢慢升值，讓產業有時間反應，仍是較好的作法。