抵禦匯率波動…許嘉棟：分散出口 吳孟道：企業找利基

台幣從急升到緩升，對總體經濟及不同產業已造成程度不一的衝擊，例如壽險業即承受巨大匯率損失，較欠缺應變能力的中小企業也哀鴻遍野。面對競爭國的匯率升貶，台灣該如何因應？中央銀行前副總裁、台大經濟系兼任教授許嘉棟表示，台灣可分散出口到比台幣升得多的國家。

台經院六所所長吳孟道則表示，政府能做的是老生常談，例如叫廠商避險，但避險需要成本，所以中小企業多半希望政府能幫忙補貼；其次，市場多元拓展，例如南向發展。他建議，企業還是要升級，並找到自身利基，才能抵禦匯率波動。

許嘉棟表示，一般民眾或許只感受到匯率對旅遊與購物成本的影響，例如購買進口汽車、化妝品等價格變動，但更深層的衝擊來自於家庭與企業持有的外幣資產。

許嘉棟指出，匯率影響層面廣泛，不只與企業有關，和一般民眾也相關，出國旅遊前結匯、購買進口汽車、化妝品時，都能感受台幣匯價的強弱，尤其手握外幣資產時，更能感受匯率的影響，折算回台幣價值時，影響重大。

近期壽險業飽受折騰，也是因為外幣資產太多，台幣匯率一旦暴升，導致海外投資匯損嚴重。許嘉棟說，連央行本身也很關心此一問題，因為只要台幣升值百分之三，央行持有的五千多億美元外匯存底折算成新台幣後的匯兌損失，會讓央行很難受。

另外，台灣出口產業競爭對手國的匯率升貶，業界更是關心，舉例來說，台灣與日本有出口競爭關係的產品，若台幣對美元升值強度勝於日圓對美元匯率，日商產品的競爭力可能會高過台商的產品。

許嘉棟說，「名目有效匯率（NEER）」是綜合加權多國貨幣變動所計算的指數，可以更全面地衡量台幣的實質競爭力，若台幣相對於其他競爭對手貨幣升得更多，將會削弱我國出口競爭力。

反之，若有部分國家貨幣升值更快，則代表台灣有機會藉此進行貿易市場分散，減少對特定市場的依賴。台幣面對競爭國的匯率升貶，台灣可分散出口到比台幣升得多的國家。

對於貨幣升值造成產業衝擊，吳孟道表示，經濟部有在關心這件事，但他們做的都是一些老生常談，也會向企業宣導避險、市場多元擴展，並有協同金管會，實施出口融資的補貼。而中小企業也要有避險觀念，別老是認為政府會控制好。

吳孟道表示，企業還是要找到自身的利基。以台積電為例，二○一三年時，當時張忠謀仍任台積電董事長，即曾抨擊台幣相對韓元升值三成，損及台灣產業競爭力，但二○一八年台幣升到廿八元時，台積電卻未再發聲，就是因台積電找到其利基、提高其附加價值。中小企業即使不像台積電那麼有規模，看待匯率波動，還是要當回事，不能完全靠政府。