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作家、資深媒體人彭歌 百歲辭世

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
資深媒體人、作家彭歌六月卅日辭世，享壽一百歲。圖／聯合報系資料照片
資深媒體人、作家彭歌六月卅日辭世，享壽一百歲。圖／聯合報系資料照片

資深媒體人、作家彭歌（本名姚朋）六月卅日辭世，享壽一百歲。其夫人陳瑛儒將在台北市聖家堂舉行追思彌撒，時間未定。文訊總編輯封德屏表示，彭歌能寫能譯，兼擅小說、散文和評論，在新聞界和藝文界都具重量級地位，是全方位的文人。

彭歌籍貫河北宛平，一九二六年生於天津。曾獲政大和美國伊利諾大學兩校新聞學碩士。初任職新生報，擔任總編輯和副社長，後在中央日報任總主筆、社長和發行人等職務，在香港時報董事長任內退休。

彭歌能寫能譯、兼擅小說、散文和評論。他在聯合報副刋撰寫的「三三草」專欄，膾炙人口。另有長篇小說「落月」等六本，中篇小說「歸人記」等三本，短篇小說「道南橋下」等九本，散文「成熟的時代」等四十六本，論述「文學與社會」等九本，傳記「徐錫麟」等兩本，翻譯「天地一沙鷗」等八本。著作總計八十三本，可謂著作等身。

封德屏表示，一九五○年代聶華苓舉辦「春臺小集」，邀請高陽、林海音、何凡、琦君、柏楊等作家定期聚會，彭歌也是其一，他將文友交往寫成「憶春臺舊友」一書。晚年還與黃天才、劉昌平、郭嗣汾等人組成「九老會」，定期聚會臧否時事、感懷故人。

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