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全方位的文人！作家、資深媒體人彭歌百歲辭世 「三三草」膾炙人口

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
資深媒體人和作家彭歌百歲辭世。聯合報系資料照片／記者邱麗玥攝
資深媒體人和作家彭歌百歲辭世。聯合報系資料照片／記者邱麗玥攝

資深媒體人和作家彭歌（本名姚朋）六月卅日辭世，享嵩壽一百歲。夫人陳瑛儒將為他在台北市聖家堂擧行追思彌撒，時間未定。文訊總編輯封德屏表示，彭歌能寫能譯，兼擅小說、散文和評論，在新聞界和藝文界都具重量級地位，是全方位的文人。

彭歌籍貫河北宛平，一九二六年生於天津。曾獲國立政治大學和美國伊利諾大學兩校新聞學碩士。初任職新生報，擔任總編輯和副社長，後在中央日報任總主筆、社長和發行人等職務，在香港時報董事長任內退休。

彭歌兼擅小說、散文和評論。他在聯合報副刋撰寫的「三三草」專欄，膾炙人口。另有長篇小說「落月」等六本，中篇小說「歸人記」等三本，短篇小說「道南橋下」等九本，散文「成熟的時代」等四十六本，論述「文學與社會」等九本，傳記「徐錫麟」等兩本，翻譯「天地一沙鷗」等八本。著作總計八十三本，可謂著作等身。

封德屏表示，一九五○年代聶華苓舉辦「春臺小集」，邀請殷張蘭熙、高陽、林海音、何凡、琦君、柏楊、王藍等作家定期聚會，談文論藝間寄寓理想。彭歌也是其中的一分子，他將文友的交往寫成「憶春臺舊友」一書，搭配照片與書信往來，寫活了那個時代的文人。晚年他還與黃天才、劉昌平、郭嗣汾、鐘鼎文等人組成「九老會」，定期聚會臧否時事、感懷故人。封德屏也曾受邀參加，見證那一代文人的優雅風流。

彭歌是文學的重量級推手。封德屏回憶，那個年代的出版社只要請得動彭歌寫書評，新書馬上二刷。他也是翻譯高手，某次林海音到彭歌新家拜訪，他告訴林海音，這間房子是靠翻譯「權力的滋味」版稅買的，幽默表示「出版社是我的恩人」。封德屏三個月前曾邀彭歌餐敘，可惜未見到面，沒想到竟是永別。

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