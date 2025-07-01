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暑假親子最Chill一站！臺中17家親子館推出特色活動　全家一起來「夏一站，親子館」

撰文／ 黃燕婷

「阿嬤、我還要再玩一次！」在豐原親子館的交通安全場域中，一位五歲的小男孩騎著滑步車繞圈圈，一旁的阿嬤不斷提醒孫子慢一點，「欸呦，咱孫仔有夠活潑，攏嘛跑來跑去，這个所在真讚，囝仔每次來攏就歡喜」阿嬤笑著說，臉上藏不住滿滿的喜悅與寵溺。

豐原親子館安全教育課程。 圖／臺中市社會局 提供
豐原親子館安全教育課程。 圖／臺中市社會局 提供

另一頭，在大里親子館森林溜滑梯旁，一對剛從外地搬來臺中的年輕夫妻，帶著兩歲大的女兒參加繪本導讀與自然遊戲活動。「是鄰居媽媽推薦我們來的，說臺中的親子館不只免費，還有很多有趣又有教育意義的活動，我們就想說帶孩子來看看。」爸爸一邊牽著孩子玩溜滑梯，一邊表示，「真的很驚喜，這裡空間寬敞、工作人員又親切，小孩玩得很開心，我們也有機會跟老師請教孩子的發展歷程、跟其他父母分享交流育兒經驗，剛移居來的陌生與焦慮感，在這裡能獲得療癒。」

大里親子館森林秘境大樹溜滑梯。 圖／臺中市社會局 提供
大里親子館森林秘境大樹溜滑梯。 圖／臺中市社會局 提供

在臺中市政府社會局的推動下，目前全市已有17家親子館，每一館都因應在地特色與社區資源，設計出風格獨具的親子空間與課程，從傳統文化、AI科技，到食農教育與感官探索，都是孩子認識世界的起點。

像是北區親子館設有「音樂魔法屋」，引進英國「白屋」概念，讓幼兒在聲光交錯的環境中感受星空與海洋的奇幻魅力；大雅親子館則打造了「從田野到餐桌」農業遊戲空間，孩子可以認識小麥的成長歷程，從種植到烘焙一手包辦；和平親子館透過布置原住民文化角與服飾體驗區，讓孩子在玩樂中也學習尊重多元文化。

大雅親子館麥田。 圖／臺中市社會局 提供
大雅親子館麥田。 圖／臺中市社會局 提供

還有潭子親子館色彩繽紛的「馬卡龍探索館」，設計了五感體驗課程，鼓勵孩子用身體觸覺、嗅覺與視覺來探索新知識；石岡親子館則結合AI遊戲與互動關卡，孩子們可在聲光牆與未來任務艙中盡情挑戰，也讓家長驚呼「比電玩更精彩」。

潭子親子館五感體驗課程。 圖／臺中市社會局 提供
潭子親子館五感體驗課程。 圖／臺中市社會局 提供

「每一家親子館都像是一本活的繪本，等著親子一起翻開冒險。」有家長表示，今年暑假他們決定不出國，而是安排探索臺中各地親子館，既省錢又充實，還能認識不同區域的文化與風情。

為了迎接暑假人潮，臺中市社會局特別推出「夏一站，親子館」集點打卡活動，自7月1日至8月31日止，只要前往不同的親子館指定地點拍照打卡，即可參加集點換好禮：集滿2點送貼紙、5點送著色本、8點還能換野餐墊！每一站都藏著專屬的拍照道具與手拿牌，讓孩子拍得開心、玩得更盡興。

除了實體蓋章兌換外，還有線上抽獎活動，只要追蹤「社會有愛 溫暖臺中」臉書粉專、上傳照片並留言，就有機會抽中實用毛巾、禮券與兒童閱讀機等大獎。

圖／臺中市社會局 提供
圖／臺中市社會局 提供

不論你想讓孩子動一動、畫一畫、聽音樂還是玩科技，都能在臺中的親子館找到最適合的一站。這個夏天，一起來場「親子小旅行」，在遊戲中創造家人間無比珍貴的回憶吧。

(臺中市政府社會局 廣告)

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