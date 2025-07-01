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第3屆文策院院長出爐 王敏惠：帶領文策院朝產業規模化與國際化前進

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文策院董事會今日通過聘任王敏惠任新院長。圖／文策院提供
文策院董事會今日通過聘任王敏惠任新院長。圖／文策院提供

文策院今日召開第三屆第一次董事會，會中一致通過新任院長任命案，由資誠會計師事務所（PWC）副總經理王敏惠擔任院長，8月1日上任。

王敏惠現為資誠會計師事務所（PWC）副總經理，曾任國發基金文化內容投資之創投共同投資人。文策院表示，她具備豐富文化內容投資及財務評估經驗，對產業脈動與投資趨勢，具高度敏感度，將更能具體協助台灣內容產業 。

王敏惠表示，自己12年前即參與內容產業專案研究，了解文化內容產業的特殊性、系統風險性及國際快速變遷等特性，她也分享自己與文化內容產業的淵源，包括參與國發基金文化內容投資第一期到第三期、參與文化內容產業的研究及分析報告，以及曾參與文化內容業者的財務評估等。她指出，未來文策院的工作方向將持續朝產業規模化與國際化前進。

文策院董事長王時思表示，新院長的任務，除持續協助台灣文化內容產業之外，更要透過文策院的行政法人彈性與優勢，發揮最大價值。未來，新任院長將負責督導院務，強化文策院「政策思維與產業實務並進」的核心角色，加速推進台灣文化內容產業的國際布局與永續發展。

財務 會計師 文策院

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