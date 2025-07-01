快訊

經濟部今找八大行庫開會 協助中小企業匯率避險

外國人申請臨時登記證盼庇護久未獲處分 監委調查

中央社／ 台北1日電

監察委員紀惠容、高涌誠今天說，有迫切庇護需求的外國人自民國112年5月起陸續向移民署申請核發臨時外僑登記證，但內政部移民署至今未做出處分，損及當事人權益，因此已申請立案調查。

監委透過新聞稿表示，據訴，外國人因有迫切庇護需求，自112年5月起已陸續向移民署申請核發臨時外僑登記證，以尋求庇護安置，但移民署至今都沒有做出准許或駁回的處分，損及當事人權益。事涉政府機關踐行國際公約及基本人權保障等議題，因此已申請立案調查。

監委表示，此案實情始末及相關爭議為何，移民署審查核發臨時外僑登記證標準作業程序及相關規定為何，是否有參酌兩公約與不遣返原則等規定；相關機關有無確實檢視現行處理機制並提供協助等，都待調查釐清。

移民署 監委 基本人權

延伸閱讀

仍有陸配難辦喪失原籍證明 移民署籲盡速反映求助

繳付大陸喪失原籍證明期限將至！移民署警告別不理：將註銷台戶籍

監委：教育部對足協補助款涉有疑義 已申請調查

藍委批監院雙標 要限縮監委提名權

相關新聞

作家、資深媒體人彭歌 百歲辭世

資深媒體人、作家彭歌（本名姚朋）六月卅日辭世，享壽一百歲。其夫人陳瑛儒將在台北市聖家堂舉行追思彌撒，時間未定。文訊總編輯...

全方位的文人！作家、資深媒體人彭歌百歲辭世 「三三草」膾炙人口

資深媒體人和作家彭歌(本名姚朋)六月卅日辭世，享嵩壽一百歲。夫人陳瑛儒將為他在台北市聖家堂擧行追思彌撒，時間未定。文訊總編...

立委催生「原住民棒壘球教練計畫」經費破億元 上千名球員受惠

立委陳瑩於2020年成功爭取「原住民棒壘球教練計畫」，今年補助學校聘請教練人數已達145人，人事經費「破億元」，創造上百...

香甜鳳梨入雞湯還變面膜 青農注創意為大林鳳梨拓生機

嘉義縣大林鎮第三代青農簡銓佑，從小看著阿公簡慶煌在鳳梨田裡揮汗耕作，滿車香甜的鳳梨卻賣不到好價錢，讓他決心返鄉改變這一切，投入高成本種植鳳梨，成立自有品牌，研發鳳梨苦瓜雞湯罐頭、面膜及冰淇淋等產品，以創意為大林鳳梨打出口碑。

照片看歷史／1961年基隆外港擴建開工 按鈕爆破水柱

1961年7月1日，基隆外港擴建工程開工典禮，上午9時30分在基隆港30號碼頭舉行，由時任港務局長徐人壽主持，省交通處長譚嶽泉按鈕爆破，中外來賓四百餘人應邀觀禮。 港務局長徐人壽致詞表示，由於近十年來基隆港吞吐量激增，曾於1954年開始擴建外港，增建30號碼頭及萬噸散裝穀倉，再於1958年增建5000噸包裝倉庫及6000噸雜貨倉庫，但根據目前的業務繼續激增，預計5年內再度達到飽和點，故再擴建外港，以配合第三期四年經濟建設計劃的實施。

為何不納原基法？ 原民會：平埔族損失有時遠超原民

立法院內政委員會昨審查「平埔原住民族群身分法」草案，多位立委關注為何要另立專法，不納入原住民族基本法體系，是否有大小眼之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。