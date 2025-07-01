外國人申請臨時登記證盼庇護久未獲處分 監委調查
監察委員紀惠容、高涌誠今天說，有迫切庇護需求的外國人自民國112年5月起陸續向移民署申請核發臨時外僑登記證，但內政部移民署至今未做出處分，損及當事人權益，因此已申請立案調查。
監委透過新聞稿表示，據訴，外國人因有迫切庇護需求，自112年5月起已陸續向移民署申請核發臨時外僑登記證，以尋求庇護安置，但移民署至今都沒有做出准許或駁回的處分，損及當事人權益。事涉政府機關踐行國際公約及基本人權保障等議題，因此已申請立案調查。
監委表示，此案實情始末及相關爭議為何，移民署審查核發臨時外僑登記證標準作業程序及相關規定為何，是否有參酌兩公約與不遣返原則等規定；相關機關有無確實檢視現行處理機制並提供協助等，都待調查釐清。
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