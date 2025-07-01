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勞團批勞退新制提撥不足且未納移工 籲政府改革

中央社／ 台北1日電

勞退新制屆滿20年，逾20個勞工團體、產業工會等代表今天到行政院門口陳情指出，勞退新制「提撥不足」導致退休保障少得可憐，且未將移續工納入新制保障，後續勞團、工會等將持續奮戰，期盼政府改革勞退新制。

「勞工退休金條例」也就是「勞退新制」在民國94年7月1日上路，到今天正式屆滿20年。台灣工人鬥陣總工會、尊嚴勞動修法聯盟、自主勞工聯盟、台灣鐵路產業工會、中華電信工會、台灣貨運倉儲運輸產業工會、台灣國際勞工協會TIWA、工作傷害受害人協會，以及各縣市產業總工會等今天政院陳情，要求改革勞退新制。

根據勞保局今年2月公布的統計數字，勞保老年年金去年12月共187.09萬人領取，總金額新台幣362.34億元，平均每人領取1萬9367元。而勞退金的部分，去年12月選擇一次領的勞工平均金額為25萬6979元；勞退選擇按月領的勞工，平均每人領取6332元。

勞團與產業工會表示，無論是月領或是一次領，這樣的數字都顯示，勞退新制上路20年，能夠給予台灣勞工老年照顧的支持就是少的可憐，關鍵問題則是「提撥不足」，加以政府在104年刪除「延壽年金」，使得勞退新制根本不是「活到老領到老」，當年推動月領的改革口號已經跳票。

現場也上演行動劇，指如果94年的時空旅人來到如今，就會發現房價較20年前漲了3倍、移工人數也提高，但實質薪資僅成長10%，所謂新制的提撥根本不足用。

勞團與產業工會還說明，勞退新制完全沒保障移工，目前在台移工已達82萬人，其中適用勞基法的產業類移工達62萬人，卻根本不是勞退新制的適用對象，故至今移工「理論上」仍是適用勞動基準法舊制退休金規定。

現場高喊「本勞提撥不足、移工沒有提撥、改革全是騙局」，並強調將戰鬥到底，期盼政府改革勞退新制。

退休金 移工 勞團

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