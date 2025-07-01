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為何不納原基法？ 原民會：平埔族損失有時遠超原民

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
行政院版《平埔原住民族群身分法草案》，未將平埔族群納入《原住民族基本法》。本報資料照片
行政院版《平埔原住民族群身分法草案》，未將平埔族群納入《原住民族基本法》。本報資料照片

立法院內政委員會昨審查「平埔原住民族群身分法」草案，多位立委關注為何要另立專法，不納入原住民族基本法體系，是否有大小眼之分？原民會主委曾智勇說，平埔族群多年來所遭遇損失，有時遠遠超過山地、平地原住民，因此不完全適用原基法。

憲法法庭宣判「原住民身分法」部分條文違憲，須在十月廿八日前完成修法或另立特別法。內政部估計平埔族群約九十八萬人，目前原民約六十一萬人。原民會主委曾智勇說，現有原民十六族，平埔族群估計會有九到十族。他認為原民數量愈多愈好，「我樂觀其成」。

立委許宇甄質詢指出，用專法規範平埔族權利，是否代表平埔族無法享有和其他原民同等權益？曾智勇表示，以語言文化為例，平埔族流失特別嚴重，當然不適用於原基法，必須用專法讓他們的權利更好、更周延。

曾再舉例，未來平埔原住民的考試加分優待，因他們人數眾多、且很久沒有享有這樣的優待，是否還能沿用原民加分制度，他認為，應斟酌國家資源分配和各族的客觀需求，以專法另訂。草案規定平埔族身分登記限定五年內完成、可再延五年。多位立委表示身分認定不應有年限；曾回應，草案限定時間是希望確定人數才能盤點資源，審查法條時可再討論。

平埔族 原民會 原住民

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