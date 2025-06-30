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米價略漲 農業部：公糧收購價調高、無關銷日量增

中央社／ 台北30日電
農業部今天表示，最近米價略漲，主要是公糧收購價格調高，與外銷日本米量增加無直接關聯。示意圖／ingimage
農業部今天表示，最近米價略漲，主要是公糧收購價格調高，與外銷日本米量增加無直接關聯。示意圖／ingimage

農業部今天表示，最近米價略漲，主要是公糧收購價格調高，與外銷日本米量增加無直接關聯。

有媒體報導，台灣最近米價波動，零售漲近1成，除公糧政策調整，與日本缺米，台灣米出口量增加助長米價。農業部提出說明。

根據農業部提出的資訊表示，米價上漲是因今年推動糧食產業全面升級計畫，調整計畫收購及輔導收購數量、輔導收購價格每公斤增加新台幣1.5元，具支撐糧價效應，稻穀市場價格隨公糧價格調整略漲，農民收益增加，農民有意願持續耕作，也維護糧食安全。

針對報導指稻米價格上漲，與近期銷日有關。農業部表示，台灣每年國產120萬噸糙米，今年台灣米外銷日本數量雖增加（至目前約9000噸），但銷日占比極低，與米價波動並無直接關聯。

農業部說，公糧至目前庫存超過50萬噸糙米量，國內稻作年可收穫2期，分別於5月中下旬及10月中下旬由南自北陸續收穫，今年第1期稻作已於5月中旬進入收穫期，新期米將陸續供應國內食米市場，預期稻米供應無虞。

農業部表示，會密切注意國內糧價動態及市場供需狀況，在兼顧生產者與消費者權益下，密切掌握市場糧價 ，確保介於合理價格範圍內。

農業部 稻米 日本 公糧

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