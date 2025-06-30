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國家公園署呼籲垃圾帶下山 違者開罰

中央社／ 台北30日電
內政部國家公園署今天說，登山活動衍生垃圾問題，目前以總量管制、定期清潔維護與無痕山林教育等作法守護高山環境，並辦理環境教育及宣導，呼籲山友將垃圾帶下山。示意圖。圖／AI生成
內政部國家公園署今天說，登山活動衍生垃圾問題，目前以總量管制、定期清潔維護與無痕山林教育等作法守護高山環境，並辦理環境教育及宣導，呼籲山友將垃圾帶下山。示意圖。圖／AI生成

內政部國家公園署今天說，登山活動衍生垃圾問題，目前以總量管制、定期清潔維護與無痕山林教育等作法守護高山環境，並辦理環境教育及宣導，呼籲山友將垃圾帶下山，對於任意棄置垃圾者，也將依違反「國家公園法」開罰

自由時報昨天報導，台灣高山遭垃圾入侵，「能高安東軍」縱走路線遭亂丟垃圾，在營地甚至高山湖泊都出現瓦斯罐、塑膠等垃圾，連可拯救生命的加壓艙也被廚餘破壞。

國家公園署透過新聞稿表示，未來國家公園會持續與各政府單位、民間團體及企業合作，推動乾凈登山共同維護自然生態。

國家公園署說，目前國家公園生態保護區登山路線，都實施許可申請與人數總量管制，並依實際狀況滾動式調整，確保人流不會超過步道與山屋承載量，以避免遊憩壓力超出山林負荷。

開罰 山友 國家公園

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