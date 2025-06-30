國家公園署呼籲垃圾帶下山 違者開罰

為了上市櫃公司的半年報數字不要太難看，央行今日出重手積極護市，尤其在下午3時過後更放大出手力道，使得新台幣匯價急降，出現戲劇性的重貶，收場以29.902作收，重貶7.22角，台北外匯經紀公司的成交量放大至19.64億美元，更甚於上周五（6月27日）的18.59億美元，央行出手力道之大由此可見，台幣匯價也創下近24年來單日最大的跌幅，而倘若計入元太外匯經紀公司成交量5.2億，則今日的匯市成交量為24.84億美元，盤中震盪更高達8.54角。

2025-06-30 17:30