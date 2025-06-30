快訊

中職／最神秘大聯盟級台將黃暐傑 味全龍探花籤就帶走

影／賴總統第三講掀熱議！盧秀燕回應了 曝7成民意想聽「這議題」

中職／爆冷！雄鷹狀元籤選韋宏亮 打破近8年一現象

金鐘主持人王浩一辭世享壽69歲 李遠哀悼：帶大家看見台灣美好

中央社／ 台北30日電
王浩一（右）與劉克襄主持「浩克慢遊」，獲得金鐘獎生活風格節目主持人獎。本報資料照片
王浩一（右）與劉克襄主持「浩克慢遊」，獲得金鐘獎生活風格節目主持人獎。本報資料照片

作家、文史工作者及電視節目主持人王浩一昨天辭世，享壽69歲。文化部李遠哀悼並表示，王浩一總是觀察到台灣土地的獨特，關注多元文化議題，在徵選文化基地時不吝分享觀察。

王浩一1956年生於南投，畢業於國立成功大學數學系，並獲該系首屆傑出校友獎。曾擔任美商公司總經理，於2013年成立「俠客行文創」，多年來專注於城市書寫與文史研究，累積創作出版多本書籍，橫跨地方文化、古蹟建築、美食旅行、心理哲學等領域。

此外，王浩一跨足電視領域，並與作家劉克襄合作主持紀實節目「浩克慢遊」自2014年6月第1集播出迄今完成7季70集節目，歷時超過10年，除擁有廣大的浩克鐵粉，也獲得第52、58屆金鐘獎生活風格節目主持人獎。

李遠今天透過新聞稿表示，王浩一以文字及鏡頭帶領大家看見台灣風土人情的美好與溫暖。從王浩一和劉克襄主持的電視旅遊節目「浩克慢遊」中，可以感受到始終對台灣的人文歷史、建築景觀、台灣人日常食衣住行的文化生活極具獨特的觀察和研究，也充滿了對台灣這片土地的深情。

李遠表示，「浩克慢遊」沒有傳統旅遊節目中的框架格式，憑藉2名主持人豐富的經驗和知識，充滿創造力和趣味，是台灣旅遊節目的新里程碑，也使台灣的觀光旅遊可以透過日常生活的種種，自然地和台灣深層的歷史文化連結。

文化部徵選「百大文化基地」時，王浩一是評審委員之一，李遠回憶，還記得當時邀請王浩一擔任評審時，已經遷到台東都蘭居住的王浩一一口答應。在評審過程中，王浩一多次發言，相當關注台灣多元文化議題，並積極主張文化基地應該包含原住民部落文化、眷村文化等深刻的內涵。

李遠表示，王浩一認為這種多元豐富的文化，才是台灣文化中最值得推廣的。例如極力推薦自己居住的台東縣「都蘭國」可以納入台灣百大文化基地，因為都蘭為阿美族部落之一，前臨太平洋，後為海岸山脈的都蘭山，屬於台灣東海岸線非常必要、重要的存在。

李遠表示，王浩一同時還大力推薦位於屏東勝利星村的獨立書店「小陽。日栽書屋」，除展現眷村的活力外，也經常串聯周邊社群，舉辦許多藝文活動，由點到線，擴大到附近的社區，極具文化基地特質。

王浩一 李遠 文化部 台東 劉克襄

延伸閱讀

從《向夕陽敬酒》追憶王浩一的智慧發言！用繪本誠實面對死亡課題

王浩一筆耕不輟書寫台南 黃偉哲悼念：他的辭世是文史領域損失

王浩一移居台東養病 警方晚間尋獲人車遺憾回天乏術

金鐘主持人王浩一心肌梗塞猝逝 5天前才PO文告別母親

相關新聞

金鐘主持人王浩一辭世享壽69歲 李遠哀悼：帶大家看見台灣美好

作家、文史工作者及電視節目主持人王浩一昨天辭世，享壽69歲。文化部長李遠哀悼並表示，王浩一總是觀察到台灣土地的獨特，關注...

央行出手！台幣匯價重貶7.22角 創24年來單日最大跌幅

為了上市櫃公司的半年報數字不要太難看，央行今日出重手積極護市，尤其在下午3時過後更放大出手力道，使得新台幣匯價急降，出現戲劇性的重貶，收場以29.902作收，重貶7.22角，台北外匯經紀公司的成交量放大至19.64億美元，更甚於上周五（6月27日）的18.59億美元，央行出手力道之大由此可見，台幣匯價也創下近24年來單日最大的跌幅，而倘若計入元太外匯經紀公司成交量5.2億，則今日的匯市成交量為24.84億美元，盤中震盪更高達8.54角。

危險汐科站改善延宕…黃國昌質疑能力不足廠商何以得標 應追究失職責任

台鐵汐科站在交通尖峰時段，眾多通勤族走在狹窄的月台空間膽顫心驚。鐵道局發包改善以解約，重新招標施工中。立委黃國昌今天說，...

遭環境部點名電廠空汙問題「理解錯誤」 蘇俊賓反批：歪理

桃園市副市長蘇俊賓日前對電廠空汙問題提出質疑，環境部今透過新聞稿，批蘇對空汙的理解明顯錯誤。蘇下午回擊，環境部為了堅持一...

故宮「玻璃亭」再送文資審議 15位委員投票 11人不同意結果出爐

國立故宮博物院針對爭議高的增設「玻璃屋」入口，今天再次提送修復及再利用計畫，負責的建築師事務所強調興建的意義，民間團體則...

平埔族不適用原基法 原民主委：其損失有時遠超山地平地

內政委員會今天審查「平埔原住民族群身分法草案」，多位立委關注為何不將平埔族納入原基法體系，需要另立專法？原民會主委曾智勇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。