金鐘主持人王浩一辭世享壽69歲 李遠哀悼：帶大家看見台灣美好

作家、文史工作者及電視節目主持人王浩一昨天辭世，享壽69歲。文化部長李遠哀悼並表示，王浩一總是觀察到台灣土地的獨特，關注多元文化議題，在徵選文化基地時不吝分享觀察。

王浩一1956年生於南投，畢業於國立成功大學數學系，並獲該系首屆傑出校友獎。曾擔任美商公司總經理，於2013年成立「俠客行文創」，多年來專注於城市書寫與文史研究，累積創作出版多本書籍，橫跨地方文化、古蹟建築、美食旅行、心理哲學等領域。

此外，王浩一跨足電視領域，並與作家劉克襄合作主持紀實節目「浩克慢遊」自2014年6月第1集播出迄今完成7季70集節目，歷時超過10年，除擁有廣大的浩克鐵粉，也獲得第52、58屆金鐘獎生活風格節目主持人獎。

李遠今天透過新聞稿表示，王浩一以文字及鏡頭帶領大家看見台灣風土人情的美好與溫暖。從王浩一和劉克襄主持的電視旅遊節目「浩克慢遊」中，可以感受到始終對台灣的人文歷史、建築景觀、台灣人日常食衣住行的文化生活極具獨特的觀察和研究，也充滿了對台灣這片土地的深情。

李遠表示，「浩克慢遊」沒有傳統旅遊節目中的框架格式，憑藉2名主持人豐富的經驗和知識，充滿創造力和趣味，是台灣旅遊節目的新里程碑，也使台灣的觀光旅遊可以透過日常生活的種種，自然地和台灣深層的歷史文化連結。

文化部徵選「百大文化基地」時，王浩一是評審委員之一，李遠回憶，還記得當時邀請王浩一擔任評審時，已經遷到台東都蘭居住的王浩一一口答應。在評審過程中，王浩一多次發言，相當關注台灣多元文化議題，並積極主張文化基地應該包含原住民部落文化、眷村文化等深刻的內涵。

李遠表示，王浩一認為這種多元豐富的文化，才是台灣文化中最值得推廣的。例如極力推薦自己居住的台東縣「都蘭國」可以納入台灣百大文化基地，因為都蘭為阿美族部落之一，前臨太平洋，後為海岸山脈的都蘭山，屬於台灣東海岸線非常必要、重要的存在。

李遠表示，王浩一同時還大力推薦位於屏東勝利星村的獨立書店「小陽。日栽書屋」，除展現眷村的活力外，也經常串聯周邊社群，舉辦許多藝文活動，由點到線，擴大到附近的社區，極具文化基地特質。