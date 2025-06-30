威權時期男子供躲藏遭殺 權利回復基金會通過賠600萬

權利回復基金會今天表示，27日開會通過64件生命或人身自由賠償金申請案，以及1件財產所有權被剝奪案件，總賠償金額超過新台幣1.8億元。其中有一名40多歲男性供民眾躲入家中，卻一同遭槍殺，家屬獲600萬元賠償金。

財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會今天透過新聞稿說明，截至5月底，就威權統治時期國家不法行為致被害者生命或人身自由受侵害申請案，累計共受理2599件，其中2263件獲得賠償、另有64件駁回、60件撤回申請；至於名譽回復證書申請案，截至5月底已通過3369件、55件駁回，駁回案件多為申請人不符申請資格或其他要件。

基金會指出，這次通過的生命或人身自由受侵害案件中，有一名29歲男性只是外出撿柴，卻被押往山區槍斃；還有一名40多歲男性因聽聞有士兵追趕民眾，出於善意讓民眾躲入家中，卻一同遭槍殺，這兩案都賠償家屬600萬元；也有學生因參加讀書會遭無故關押10多年，青春年華在冤獄中度過。

財產所有權被剝奪案件方面，截至5月底已受理312件，其中28件通過賠償，另有51件撤回申請、162件駁回，駁回案件多為判決未宣告沒收、或有宣告沒收但後經國防部准免沒收，或依現有資料也查無財產因國家不法行為遭剝奪。

基金會指出，有被害者遭沒收土地等財產，經基金會調查事實及證據發現財產沒收後收歸公有，因此以原物返還方式將財產歸還給被害者的後代繼承人。

基金會強調，將持續推動權利回復相關業務，積極協助所有符合資格的受害者及其家屬。轉型正義應匡正威權統治時期違反自由民主憲政秩序的國家不法行為，並回復被害者應有權利。民眾如有相關需求，可致電專線（02-8173-5000），或造訪基金會官網。