快訊

中職／最神秘大聯盟級台將黃暐傑 味全龍探花籤就帶走

影／賴總統第三講掀熱議！盧秀燕回應了 曝7成民意想聽「這議題」

中職／爆冷！雄鷹狀元籤選韋宏亮 打破近8年一現象

威權時期男子供躲藏遭殺 權利回復基金會通過賠600萬

中央社／ 台北30日電

權利回復基金會今天表示，27日開會通過64件生命或人身自由賠償金申請案，以及1件財產所有權被剝奪案件，總賠償金額超過新台幣1.8億元。其中有一名40多歲男性供民眾躲入家中，卻一同遭槍殺，家屬獲600萬元賠償金。

財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會今天透過新聞稿說明，截至5月底，就威權統治時期國家不法行為致被害者生命或人身自由受侵害申請案，累計共受理2599件，其中2263件獲得賠償、另有64件駁回、60件撤回申請；至於名譽回復證書申請案，截至5月底已通過3369件、55件駁回，駁回案件多為申請人不符申請資格或其他要件。

基金會指出，這次通過的生命或人身自由受侵害案件中，有一名29歲男性只是外出撿柴，卻被押往山區槍斃；還有一名40多歲男性因聽聞有士兵追趕民眾，出於善意讓民眾躲入家中，卻一同遭槍殺，這兩案都賠償家屬600萬元；也有學生因參加讀書會遭無故關押10多年，青春年華在冤獄中度過。

財產所有權被剝奪案件方面，截至5月底已受理312件，其中28件通過賠償，另有51件撤回申請、162件駁回，駁回案件多為判決未宣告沒收、或有宣告沒收但後經國防部准免沒收，或依現有資料也查無財產因國家不法行為遭剝奪。

基金會指出，有被害者遭沒收土地等財產，經基金會調查事實及證據發現財產沒收後收歸公有，因此以原物返還方式將財產歸還給被害者的後代繼承人。

基金會強調，將持續推動權利回復相關業務，積極協助所有符合資格的受害者及其家屬。轉型正義應匡正威權統治時期違反自由民主憲政秩序的國家不法行為，並回復被害者應有權利。民眾如有相關需求，可致電專線（02-8173-5000），或造訪基金會官網。

轉型正義 財產 權利回復

延伸閱讀

永瑞慈善事業基金會頒獎助金 150名國中小生受惠

透南風基金會攜手南家扶贈書 鼓勵孩童持續閱讀

全聯投入公益20年 攜手4大基金會 打造最有溫度的全民賣場

台日民間社福合作！高雄慈聯基金會攜手日方 建街友關懷服務里程碑

相關新聞

金鐘主持人王浩一辭世享壽69歲 李遠哀悼：帶大家看見台灣美好

作家、文史工作者及電視節目主持人王浩一昨天辭世，享壽69歲。文化部長李遠哀悼並表示，王浩一總是觀察到台灣土地的獨特，關注...

央行出手！台幣匯價重貶7.22角 創24年來單日最大跌幅

為了上市櫃公司的半年報數字不要太難看，央行今日出重手積極護市，尤其在下午3時過後更放大出手力道，使得新台幣匯價急降，出現戲劇性的重貶，收場以29.902作收，重貶7.22角，台北外匯經紀公司的成交量放大至19.64億美元，更甚於上周五（6月27日）的18.59億美元，央行出手力道之大由此可見，台幣匯價也創下近24年來單日最大的跌幅，而倘若計入元太外匯經紀公司成交量5.2億，則今日的匯市成交量為24.84億美元，盤中震盪更高達8.54角。

危險汐科站改善延宕…黃國昌質疑能力不足廠商何以得標 應追究失職責任

台鐵汐科站在交通尖峰時段，眾多通勤族走在狹窄的月台空間膽顫心驚。鐵道局發包改善以解約，重新招標施工中。立委黃國昌今天說，...

遭環境部點名電廠空汙問題「理解錯誤」 蘇俊賓反批：歪理

桃園市副市長蘇俊賓日前對電廠空汙問題提出質疑，環境部今透過新聞稿，批蘇對空汙的理解明顯錯誤。蘇下午回擊，環境部為了堅持一...

故宮「玻璃亭」再送文資審議 15位委員投票 11人不同意結果出爐

國立故宮博物院針對爭議高的增設「玻璃屋」入口，今天再次提送修復及再利用計畫，負責的建築師事務所強調興建的意義，民間團體則...

平埔族不適用原基法 原民主委：其損失有時遠超山地平地

內政委員會今天審查「平埔原住民族群身分法草案」，多位立委關注為何不將平埔族納入原基法體系，需要另立專法？原民會主委曾智勇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。