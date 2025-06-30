危險汐科站改善延宕…黃國昌質疑能力不足廠商何以得標 應追究失職責任

台鐵汐科站在交通尖峰時段，眾多通勤族走在狹窄的月台空間膽顫心驚。鐵道局發包改善以解約，重新招標施工中。立委黃國昌今天說，原包商沒能力施工，何以能得標？應追究失職責任。

台鐵20多年前推動「捷運化」工程，在北北基增設汐科站等「簡易通勤車站」，方便新站附近的上班族就近搭車。

汐科站全長超過600公尺，站體狹長，月台和連通道空間有限，列車進站，乘客下車後移動速度慢。當火車鳴笛出站時，走在靠鐵軌的人，在加速的列車「掃過」時會感到害怕。

鐵道局發包改善工程，2023年12月8日開工，工程若順利現在已完工，但因包商認為難按圖施工，解約收場。鐵道局重新招標後，新的包商今年3月7日進場施工，預估明年10月27日完工。

改善工程項目包括增設中站出口，使旅客可分流縮。南站人行道寬度加寬，並增設中站停等空間。同時也會改善設備及指標系統，建置站內設備及轉乘資訊，提升服務品質。

黃國昌表示，汐科站增設中站出口工程，本來今年5月就應該完工，目前工程進度卻不到2%，原因在原得標廠商表示，自身能力不足，無法施工，這樣的決標品管，正是台灣公共工程長期遭人詬病之處。