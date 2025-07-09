小四女童的牽掛：用一碗麵，守護阿嬤的愛

君君說阿嬤工作很辛苦。 圖／張元禎提供

阿嬤下田還沒回家，鐵皮工寮裡只剩君君一人，她拿出物資箱裡的麵條、罐頭，俐落地煮了一碗麵。暑假時沒有營養午餐，為了不讓阿嬤在炎熱正午來回奔波，小四的君君學著自己打理午餐：「這樣阿嬤才不用跑回來，很辛苦。」

君君跟阿嬤是彼此最好的陪伴。 圖／張元禎提供

君君和阿嬤相依為命住在山上。阿嬤年紀大了，但每天凌晨四點就要到果園，照料著阿公種下的枇杷樹。如果收成不好，還得去幫忙拔草貼補家用。「我怕她沒有爸爸媽媽，什麼都沒有。」阿嬤最擔心的是沒辦法留下什麼給君君，說著眼淚就掉了下來。當阿嬤說自己可能會死掉時，君君總說：「不會死！等我有工作的時候，你坐在我旁邊。」阿嬤問：「在你旁邊坐著要發呆又流口水喔？」君君認真回答：「沒有關係啊，你在我旁邊就好啦。」

阿嬤還會陪著君君背九九乘法表，或要君君寫字然後念給她聽。雖然不識字沒辦法幫她看功課，但阿嬤絕對是君君最堅強的後盾。君君放學後會趁天還亮時坐在家門口寫作業，慢慢進步也讓她越來越有信心。當別的同學分享假期經歷時，君君講不出「待在果園裡」。她也渴望出門玩，但從不開口，只默默長大。阿嬤只盼君君有不必吃苦的將來：「做農很辛苦，我就希望她好好讀書，長大的時候，決定她自己。」

工寮裡煮飯只有一個單口爐可用，有時早餐就是顆饅頭。阿嬤總心疼：「你太瘦了，在學校要多吃一點，家裡沒什麼好吃的。」從君君一年級時，兒盟便持續提供協助，物資箱裡的麵條、罐頭和米，對君君來說不只是食物，更是安心。饅頭配保久乳、白飯淋調理包，吃得豐盛些，阿嬤也放心，彷彿有人在身後默默守護，陪著她長大！

放暑假了，偏鄉弱勢孩子卻少了一餐

孩子最期待放寒暑假，但對偏鄉弱勢孩子來說，放假卻意味著少了一餐。平時學校午餐能確保營養均衡，長假一到就消失了。兒盟每年發放長假物資箱，不只讓孩子不至挨餓，更增加食材豐富性，調查顯示，有 19.8% 的偏鄉兒少曾因吃不飽而以非正餐的食物充飢，另有 18.8% 的兒少，餐桌上常出現前兩天的剩飯剩菜。因此，暑假期間能收到物資箱，成為他們健康成長的堅實後盾。

長假營養資助計畫，陪伴孩子安心成長

長假不該成為成長的缺口，兒盟偏鄉學校兒少關懷計畫服務全台399所學校，「長假營養資助計畫」也邁入第16年，其中107所學校辦理178場暑期育樂營隊，累計3,844位兒少參與，同時提供2,272份暑假物資箱，陪伴孩子們度過有笑聲、有溫飽的暑假。許多像君君的孩子，正等待你的支持，這個暑假，讓他們不用挨餓，更能安心長大。

※ 立即行動，撐起弱勢孩子的暑假：https://lihi.cc/qmOnA