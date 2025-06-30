遭環境部點名電廠空汙問題「理解錯誤」 蘇俊賓反批：歪理

桃園市副市長蘇俊賓日前對電廠空汙問題提出質疑，環境部今透過新聞稿，批蘇對空汙的理解明顯錯誤。蘇下午回擊，環境部為了堅持一個不嚴謹的論述，賠上機關公信力，實在不值得。

環境部今在新聞稿表示，蘇俊賓先前引用的數據是電力業年排放總量，但這些排放量還得經過擴散、化學反應等過程，才能變成空氣中的濃度，因此排放量大，不代表對空氣品質影響就大。呼籲各界討論空汙議題時，不要把「排放量」誤當成「濃度貢獻」。

蘇俊賓表示，他會提出相關質疑，主因是環境部長彭啓明5月初表示「火力發電造成的空汙是2.3%」引起議論；當時他提醒環境部，應提供完整的數據還有推估依據，不要逕以「火力發電造成的空汙是2.3%」的論述，讓民眾誤以為火力發電廠沒有空汙或空汙極低。

蘇俊賓說，他當時期待彭部長和環境部適當調整，沒想到1個多月後卻突然冒出這樣的新聞稿，令人失望；究竟環境部是想堅持火力發電廠的汙染貢獻很低，還是想澄清彭部長的論述沒有問題？他摸不著頭緒，但環境部為了堅持一個不嚴謹的論述，賠上一個機關的公信力，實在不值得。

蘇俊賓強調，環境部難道要繼續堅持「火力發電造成的空汙是2.3%」這樣的論述嗎？這是歷代的環境部、環保署不曾有過的角度；空氣汙染化學與擴散模型的確複雜，他支持投入資源做空氣品質推估，但不是急著「以某一模型推估結論來替特定汙染源背書。」

蘇俊賓指出，如果推估汙染貢獻占比，可以直接引用而忽略實際排放量，每一個國家、每一種汙染源都可以忽略擺在眼前的「實際排放數據」，而找到對該汙染項目有利的推估模型。

蘇俊賓說，環境部稱「排放量大不等於對大氣中空氣汙染貢獻比率大」爭議更大，除了對於環境部本身的角色是一大諷刺外，還很像專業人員鑽牛角尖時常看到的辯證邏輯，這種說法其實是取巧的誤導，企圖讓人誤以為兩者不太相關；如果環境部這種歪理可行，中央和地方政府還需要環評的時候進行總量管制嗎？還需要針對固定汙染源的設置或操作許可進行總量把關嗎？

蘇俊賓表示，他支持環境部以科學論科學，但應避免單一面向定義環境全貌，斷章取義片面資訊；「大氣擴散與大氣化學反應」相關的研究，是要協助找到還沒有被納入的汙染潛在可能，不是用來論述包裝現在的大量汙染其實並不存在，還是期待環境部修正一下吧。